Una asesora de Trump propone cancelar contratos con las agencias de noticias AP, Reuters y AFP

MADRID (EUROPA PRESS).- La asesora principal de la Administración de Donald Trump para la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), Kari Lake, anunció que propuso cancelar los contratos establecidos entre el organismo que supervisa los medios financiados por el Gobierno y tres agencias de noticias internacionales.

"Hoy he solicitado la cancelación de los costosos e innecesarios contratos de la USAGM, incluyendo contratos por decenas de millones de dólares con (la estadunidense) The Associated Press, (la británica) Reuters y (la francesa) Agence France-Presse", indicó a través de su perfil en la red social X.

Lake manifestó que la "USAGM es una organización de noticias financiada por los contribuyentes estadounidenses con 83 años de historia" y, por tanto, los ciudadanos "no deberían pagar a empresas externas para que digan qué son las noticias".

"Con un presupuesto de casi mil millones de dólares, deberíamos producirlas nosotros mismos. Y si eso no es posible, el contribuyente estadounidense debería exigir saber por qué", concluyó la asesora.

