EU anuncia la muerte del “número dos” del Estado Islámico en ataque aéreo (Video)

MADRID (Europa Press).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del considerado como “número dos” de la organización yihadista Estado Islámico, Abdalá Makki Musli al Rufay'i.

Al Rufay'i, alias “Abú Jadija”, murió el pasado 13 de marzo en una operación organizada por el Servicio de Inteligencia Nacional Iraquí, con el apoyo y la coordinación del Mando de Operaciones Conjuntas y las fuerzas de la Coalición Internacional contra Estado Islámico.

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, el primer oficial en anunciar su fallecimiento, describió que “Abú Jadija” era considerado como un "adjunto al califato", además de ejercer como valí (gobernador) de la organización en Irak y Siria, jefe del Comité de Autorizaciones del grupo y supervisor de operaciones externas.

Debido a su papel dentro del organigrama del grupo, el Departamento de Estado de Estados Unidos introdujo a Al-Rufay'i en su lista de Terroristas Globales bajo Designación Especial el 8 de junio del año pasado.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) concretó a primera hora de este sábado que el operativo consistió en "un ataque aéreo de precisión en la provincia (iraquí) de Al Anbar", donde falleció el "califa adjunto" de la organización yihadista.

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2



On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw