EU expulsa a El Salvador a 238 miembros del Tren de Aragua usando una ley bajo disputa judicial (Video)

MADRID, (EUROPA PRESS) - Un total de 238 miembros de la organización criminal venezolana del Tren de Aragua más una veintena de integrantes de la Mara Salvatrucha han sido expulsados desde Estados Unidos a la gran cárcel antiterrorista de El Salvador a través de una polémica ley estadounidense que capacita a su presidente, Donald Trump, a recurrir a arcaicos poderes de guerra para acelerar las deportaciones de migrantes indocumentados acusados de pertenencia a organizaciones terroristas.

El anuncio ha sido realizado al unísono en redes sociales por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien ha precisado que la expulsión afecta a un total aproximado de 273 encarcelados: más de 250 miembros del Tren de Aragua, de los cuales 238 ya están en territorio salvadoreño para su ingreso en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y dos líderes más 21 subordinados de la Mara Salvatrucha, la MS-13.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6