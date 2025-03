¿Impondrán multas por hablar español en lugares públicos de EU?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Videos virales en TikTok y Facebook, aseguran que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva llamada “Ley del silencio hispano”, que prohíbe el español en espacios públicos de Estados Unidos y establece multas de hasta 5 mil dólares; sin embargo, la agencia de noticias EFE, determinó que es información falsa.

De acuerdo con la agencia, no hay evidencia de que EU haya aprobado alguna ley que prohíba hablar español en lugares públicos ni que imponga sanciones o multas a quienes la infrinjan:

“Una búsqueda avanzada en Google y en la página oficial del Gobierno de EU, donde se publican todas las leyes y enmiendas, no arroja ningún resultado al respecto”.

Además, un análisis realizado con una herramienta de detección de contenido falso determinó que hay un 99% de probabilidad de que los clips y fotografías fueron creados con inteligencia artificial, sostuvo EFE.

Este tipo de noticias surgieron a partir del 1 de marzo de 2025, cuando la Casa Blanca estableció el inglés como idioma oficial de EU, título que hasta ese momento no figuraba en ninguna legislación federal.

La orden ejecutiva “Designando el inglés como idioma oficial de los Estados Unidos” anuló otra orden emitida en agosto del año 2000 por el presidente Bill Clinton, donde las agencias federales desarrollaron sistemas para que personas con dominio limitado de inglés pudieran acceder a los servicios en su idioma.

Executive Order Alert! ????



ENGLISH IS NOW THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE UNITED STATES.



America is SO BACK! pic.twitter.com/j7veShXHVt — The White House (@WhiteHouse) March 2, 2025