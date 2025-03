Influencer estadunidense que arrebató una cría de wombat a su madre en Australia se disculpa (Video)

MELBOURNE, Australia (AP).- Una influencer estadunidense abandonó Australia el viernes 14 de marzo después de que el gobierno anunció que estaba revisando su visa debido a un video que publicó en el que arrebató una cría de wombat a su madre.

Sam Jones, quien se describe a sí misma como una "entusiasta de las actividades al aire libre y cazadora", hizo privada su cuenta de Instagram el jueves después de ser ampliamente condenada por el video.

"Nunca ha habido un mejor día para ser un bebé wombat en Australia", dijo el ministro del Interior, Tony Burke, en un comunicado después de que un funcionario del gobierno confirmara que Jones había volado desde el país voluntariamente.

En el video, Jones, residente de Montana, levanta a la cría de wombat por las patas delanteras en la oscuridad desde un arcén y luego huye de su madre. "Atrapé a una cría de wombat", dijo mientras un hombre la grababa riendo. Después de varios segundos, devuelve el wombat al arcén.

American hunting influencer Sam Jones is facing fierce backlash after taking a baby wombat from it's mother while visiting Australia. pic.twitter.com/bGUvuxWGX7 — The Project (@theprojecttv) March 12, 2025

Burke declaró el viernes por la mañana que se estaban revisando las condiciones de su visa para determinar si se había infringido la ley migratoria. "Estoy deseando que Australia se deshaga de esta persona; no creo que regrese", declaró a The Associated Press.

El primer ministro Anthony Albanese se sumó a las críticas. “Separar a una cría de wombat de su madre, y causarle claramente sufrimiento, es simplemente indignante”, declaró Albanese.

“Le sugiero a esta supuesta influencer que pruebe con otros animales australianos. Que separe una cría de cocodrilo de su madre y vea cómo le va. Que elija otro animal que pueda defenderse en lugar de robarle una cría de wombat a su madre”, añadió Albanese.

Jones, que también usa el nombre de Samantha Strable, cerró sus canales de redes sociales a los mensajes y no pudo ser contactada para hacer comentarios el viernes.

El wombat parece ser un wombat común, también conocido como wombat de nariz desnuda. Es un marsupial protegido que se encuentra únicamente en Australia.

Yolandi Vermaak, fundadora de la organización benéfica de cuidado animal Wombat Rescue, dijo que separar al joven wombat de su madre creaba el riesgo de que la madre rechazara a su descendencia.

Mi mayor preocupación es que no vimos a la madre y al bebé reencontrarse. Cuando lo bajó, parecía desorientado. Estaba de espaldas al lugar donde se vio a la madre por última vez. Así que no sabemos si la madre y el bebé se reencontraron, dijo Vermaak.

Vermaak también le pidió a Jones que dijera dónde estaba el wombat después de que el video mostrara que la cría tenía una enfermedad de la piel. "La cría tiene sarna y es cuestión de tiempo que muera de sarna, por lo que es importante que encontremos dónde ocurrió esto y que esta cría y su madre reciban tratamiento lo antes posible", dijo Vermaak.

“He aprendido de esta situación y lamento mucho la angustia que he causado”, indicó en su cuenta de Instagram Sam Jones, donde esta semana publicó y más tarde borró el polémico video.

En el comunicado donde relata su versión de lo acontecido, Jones asegura que vio “inmóviles” a la madre y cría de wombat, lo que hizo que se “preocupara” de que pudieran ser atropelladas y que cogió al bebé para observar si se encontraba “enfermo o herido”.

“Aunque estaba increíblemente emocionada de ver a un animal tan asombroso, miré rápidamente (si estaba herido) y lo devolví de inmediato con su madre. Me aseguré de que ambos se reunieran, se fueran juntos y abandonaran la carretera”, señala, al remarcar que su acción no estaba destinada a sumar seguidores en la red social.