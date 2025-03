Nuevo revés para Trump: jueza frena orden ejecutiva que excluía a las personas trans del Ejército

Este 18 de marzo, la jueza federal Ana Reyes bloqueó la orden ejecutiva de Donald Trump que prohibía a las personas transgénero servir en el Ejército de Estados Unidos. Reyes dictaminó que la medida probablemente violaba los derechos constitucionales de los soldados transgénero. Esta decisión representa otro revés para la Administración Trump, que enfrenta múltiples desafíos legales.

Un juez federal bloqueó la ejecución de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohibía a las personas transgénero servir en el Ejército. Una decisión que se tomó este martes 18 de marzo y que representa el último revés legal para su agenda.

La jueza del Tribunal de Distrito de EU Ana Reyes en Washington D. C. dictaminó que la orden de Trump, que excluye a los soldados transgénero del servicio militar, probablemente viola sus derechos constitucionales.

Se trató de la segunda jueza en el día en emitir una decisión en contra de la Administración, y ambas decisiones llegaron pocas horas después de un conflicto extraordinario cuando Trump pidió el juicio político de un tercer juez que bloqueó temporalmente los vuelos de deportación, lo que provocó una rara reprensión del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Reyes, quien fue nominada por el presidente Joe Biden, retrasó su orden hasta la mañana del viernes para dar tiempo a la Administración de apelar.

“La corte sabe que esta opinión generará un debate público acalorado y apelaciones. En una democracia saludable, ambos son resultados positivos”, escribió Reyes.

"Sin embargo, todos debemos estar de acuerdo en que toda persona que haya respondido al llamado para servir merece nuestra gratitud y respeto".

El teniente de la Reserva del Ejército, Nicolas Talbott, uno de los 14 miembros activos del Ejército transgénero que figuran como demandantes en el recurso, dijo que estaba conteniendo la respiración mientras esperaba saber si sería separado del Ejército la próxima semana.

“Esto es un gran suspiro de alivio,” dijo. “Esto es todo lo que he querido hacer. Este es mi trabajo soñado, y finalmente lo tengo. Y estaba tan aterrorizado de perderlo.”

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios. El jefe de gabinete adjunto de Trump, Stephen Miller, publicó sobre el fallo en las redes sociales, escribiendo: “Los jueces de los tribunales de distrito ahora han decidido que están al mando de las Fuerzas Armadas... ¿Acaso no hay fin a esta locura?”.

District court judges have now decided they are in command of the Armed Forces…is there no end to this madness? https://t.co/mBFxICogk4 — Stephen Miller (@StephenM) March 19, 2025