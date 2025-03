Finlandia es el país más feliz del mundo: ¿en qué lugar está México?

Finlandia ha sido nombrada el país más feliz del mundo por octavo año consecutivo, según el Informe Mundial de la Felicidad 2025 publicado el jueves.

Otros países nórdicos también se encuentran una vez más en la parte superior del ranking de felicidad en el informe anual publicado por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford.

Además de Finlandia, Dinamarca, Islandia y Suecia mantienen las cuatro primeras posiciones y en el mismo orden.

Los rankings de los países se basaron en las respuestas que las personas dan cuando se les pide calificar sus propias vidas. El estudio se realizó en colaboración con la firma de análisis Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

"La felicidad no se trata sólo de riqueza o crecimiento; se trata de confianza, conexión y saber que hay personas que te apoyan", afirmó Jon Clifton, CEO de Gallup. "Si queremos comunidades y economías más fuertes, debemos invertir en lo que realmente importa: unos en otros".

Los investigadores dicen que, más allá de la salud y la riqueza, algunos factores que influyen en la felicidad suenan engañosamente simples: compartir comidas con otros, tener a alguien con quien contar para apoyo social y el tamaño del hogar. En México y Europa, por ejemplo, un hogar integrado por cuatro o cinco personas tiende a tener los niveles más altos de felicidad, según el estudio.

Creer en la bondad de los demás también está mucho más relacionado con la felicidad de lo que se pensaba anteriormente, según los últimos hallazgos.

