Gobierno de Trump define como “terrorismo nacional” los ataques a vehículos Tesla (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, consideró a los recientes ataques violentos contra vehículos Tesla como “terrorismo nacional”, y aseguró que el Departamento de Justicia ya tiene a varias personas acusadas bajo dicho delito, que implica sentencias mínimas de cinco años de cárcel.

"Continuaremos las investigaciones que impongan severas consecuencias a los implicados en estos ataques, incluidos los que operan entre bastidores para coordinar y financiar estos delitos", sostuvo Bondi.

Por su parte, durante una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump también calificó de "terrorismo doméstico" estos actos.

El terrorismo doméstico, interno o nacional, se refiere a aquel que implica violencia contra la población civil o la infraestructura de una nación, a menudo, por parte de ciudadanos de ese mismo país y con frecuencia, con la intención de intimidar, coaccionar o influir en la política nacional.

Se rumora que la administración de Trump busca ampliar esta definición para tomar medidas contra los ataques en aparente protesta al recorte de trabajadores federales, donde participó el dueño de tesla, Elon Musk, luego de posicionarse al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Los ataques se han registrado en varios lugares del país, como Massachusetts, Washington o Carolina del Sur. Los más recientes sucedieron este martes 18 de marzo en concesionarios de Tesla en Las Vegas y Kansas City, donde se incendiaron varios vehículos, sin embargo, no se han informado heridos.

This level of violence is insane and deeply wrong.



Tesla just makes electric cars and has done nothing to deserve these evil attacks. https://t.co/Fh1rcfsJPh — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2025