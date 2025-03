“Gran Israel”: la carrera de Trump y Netanyahu hacia el abismo

Por Pierre Firode *

La política dura del gobierno de Netanyahu ha cambiado profundamente el equilibrio estratégico de poder en Medio Oriente en favor del Estado judío. La operación “Espada de Hierro” en Gaza redujo considerablemente las capacidades militares de Hamás, que supuestamente perdió entre 15 mil y 20 mil hombres y casi todos sus líderes.

Hezbollah, decapitado, privado de miles de combatientes y de sus puntos de anclaje al sur del río Litani, ya no puede mantener una amenaza suficiente para disuadir a Israel de atacar directamente a su padrino iraní. Y el colapso del régimen de Bashar Al-Assad completó el “eje de resistencia” liderado por Irán.

En este contexto de inversión del equilibrio de poder estratégico totalmente favorable a Israel, el gobierno de Netanyahu, impulsado por su ala radical encarnada por Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, podría plantearse “resolver” definitivamente la cuestión palestina. Para ello sería necesario continuar el proceso de colonización de Cisjordania y obligar a las poblaciones palestinas a abandonar la Franja de Gaza, de acuerdo con los anuncios de Donald Trump. Con el apoyo de la Casa Blanca, sin adversarios regionales capaces de hacerle frente militarmente, Netanyahu podría, impulsado por una cierta arrogancia, sentar las bases para la creación de un “Gran Israel” extendido a Gaza y a la bíblica “Judea-Samaria”, es decir, Cisjordania.

Sin embargo, esta dinámica aparentemente beneficiosa para Israel podría, a mediano y largo plazo, colocar al Estado judío en un callejón sin salida estratégico, comprometiendo gravemente su seguridad y sus posibilidades de construir una paz duradera con sus vecinos.

La reanudación del proceso de colonización en Cisjordania implica dos consecuencias, tan peligrosas para Israel: el ascenso de Hamás en Cisjordania y un descrédito total de la Autoridad Palestina establecida tras los Acuerdos de Oslo de 1993.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, las manifestaciones contra la Autoridad Palestina se han convertido en una realidad tan común que el régimen de Mahmoud Abbas no puede permanecer en el poder. Sólo a costa de una represión cada vez más violenta. En este contexto, es difícil ver qué podría impedir la conquista del poder por parte de Hamás en Cisjordania, lo que llevaría a la apertura de un nuevo frente y un nuevo y colosal desafío de seguridad para las FDI.

La creación de un “Gran Israel”, más allá de las cuestiones jurídicas o morales que implica, parece constituir tanto más un peligro real para la seguridad del Estado israelí cuanto que su corolario sería el debilitamiento de dos regímenes vecinos que, hasta ahora, han contribuido en la medida de lo posible a la estabilidad regional: los de Jordania y Egipto.

El debilitamiento del indispensable socio jordano

Además del debilitamiento de la Autoridad Palestina, es decir de su único socio e interlocutor palestino, la política israelí de relanzamiento de la colonización en Cisjordania podría provocar un terremoto político en otro socio de Tel Aviv: Jordania.

El reino hachemita, del que hay que recordar que casi 60% de sus habitantes descienden de palestinos que huyeron de la Nakba en 1948-1949 y de las conquistas israelíes tras la Guerra de los Seis Días en 1967, vive desde el 7 de octubre de 2023 al ritmo de disturbios propalestinos que expresan la solidaridad de la calle jordana con los palestinos pero también hacen eco de una dura crítica a la política del Rey Adballah, que consiste en un acercamiento con el Estado hebreo desde los acuerdos de Wadi Araba, firmados por su padre Hussein con Yitzhak Rabin en 1994.

De hecho, Jordania participa activamente en la seguridad de Israel luchando contra el terrorismo y contra el establecimiento de Hamás en los campos de refugiados de Zarqa, Baqa, Jabal Al Hussein o Jerach. También desempeña un papel estratégico fundamental en la oposición a Irán: misiles y drones iraníes sobrevolaron el cielo jordano durante el gran ataque realizado por Irán en abril de 2024 y las defensas antiaéreas jordanas ayudaron a derrotar el ataque iraní.

Esta posición estratégica entre Israel y el Golfo Pérsico a través del sur de Irak explica en particular la instalación de bases occidentales como la de Azraq, donde están estacionados aviones y equipos de defensa antiaérea europeos (franceses y alemanes en particular) y estadunidenses. En caso de una ofensiva aérea israelí masiva contra el programa nuclear de Irán, el espacio aéreo jordano jugaría un papel esencial ya que sería un paso obligatorio para los aviones israelíes en ruta a Irán.

Sin embargo, la política del Likud sigue debilitando a este precioso aliado de Israel, porque fortalece a los Hermanos Musulmanes, principal fuerza de oposición a la monarquía hachemita.

Organizada en torno al Frente de Acción Islámica (FIA), la rama jordana del movimiento de la Hermandad es tolerada por el gobierno y logra lograr éxitos electorales impresionantes: después de las elecciones legislativas de septiembre de 2024, la FIA se convirtió en la principal fuerza política en el parlamento jordano al obtener 31 escaños de 138.

El éxito es tanto más espectacular cuanto que el sistema electoral jordano sólo autoriza la votación por listas a escala nacional para cubrir 38 escaños, los otros 100 están reservados para notables locales leales al régimen y asignados mediante votaciones organizadas en distritos electorales donde los partidos no están representados.

Por lo tanto, el resultado de las elecciones jordanas del pasado septiembre refleja un verdadero maremoto de la Hermandad. Este fenómeno se explica principalmente por la movilización del electorado en torno al tema del apoyo a Gaza, de la que las numerosas manifestaciones que sacuden Jordania son otro síntoma.

En este contexto, ¿cuál sería la consecuencia de una intensificación de la colonización en Cisjordania para el reino hachemita? La afluencia masiva de refugiados palestinos obviamente fortalecería a la FIA, que está particularmente bien anclada en la diáspora palestina. Esta situación es tanto más explosiva cuanto que los descendientes de refugiados palestinos, aunque hayan recibido la nacionalidad jordana, actúan como una auténtica diáspora y se niegan a cortar los vínculos con su país de origen. Las espectaculares manifestaciones que tuvieron lugar en el país durante las dos últimas semanas de abril de 2024 son la prueba más reciente de ello.

Para condenar la ayuda proporcionada por Jordania a Israel en su guerra contra Irán y expresar su solidaridad con Hamás y el “eje de la resistencia”, los jordanos de origen palestino se están movilizando en los Hiraks, movimientos juveniles surgidos en el contexto posterior a la Primavera Árabe, que condenan tanto los “compromisos” de la monarquía con Israel como el aumento de los precios o el desempleo.

En este contexto, el rey de Jordania se ve obligado a invisibilizar o incluso reducir sus asociaciones de seguridad con Israel y, en última instancia, podría abandonar los acuerdos de Wadi Araba de 1994, por temor a que aumente el malestar social y que los Hermanos Musulmanes ganen inexorablemente popularidad. En última instancia, el aumento del poder demográfico y político de la oposición palestina a la monarquía hachemita pone en peligro la vida de esta última y, por tanto, amenaza la seguridad de Israel.

El regreso de los Hermanos Musulmanes a Egipto y el riesgo de colapso del régimen de Al-Sissi

Se puede aplicar un razonamiento similar a Egipto, donde el régimen del mariscal Al-Sissi, en el poder desde 2013, no saldría ileso de una afluencia masiva de palestinos desde Gaza.

La realización del “plan Trump” y el traslado de dos millones de habitantes de Gaza a Egipto fortalecerían considerablemente a los Hermanos Musulmanes en un país donde ya son mayoría en la opinión pública, como lo demuestra el éxito de Mohamed Morsi en las elecciones de 2012, y que siguen siéndolo a pesar de la dura represión de la que han sido objeto desde entonces.

Al participar en el desplazamiento de los habitantes de Gaza, el régimen de El Cairo sería acusado por su opinión pública de participar en la colonización israelí de Gaza, lo que provocaría un reflejo de solidaridad de las calles egipcias hacia los palestinos al que el régimen militar egipcio podría no sobrevivir. Al igual que en Jordania, si el plan de Trump para Gaza llegara a buen término, es difícil ver qué podría frenar la toma del poder en Egipto por parte de los Hermanos Musulmanes, incluso si hoy actúan clandestinamente y se organizan principalmente desde el extranjero (Turquía y Qatar).

Sin embargo, poner en duda los acuerdos de Camp David de 1979 y la remilitarización total del Sinaí constituyen sin duda las primeras medidas que tomaría un gobierno alineado con los Hermanos Musulmanes, de los cuales el antisionismo constituye una de sus principales directrices.

Además de esta catástrofe de seguridad para su frontera sur, Israel vería formarse a su alrededor un nuevo eje de resistencia que, a diferencia del actualmente liderado por Irán, sería sunita, más arraigado en los nacionalismos regionales y reuniría a las grandes potencias aliadas de los hermanos musulmanes: Turquía, Qatar y la Siria de HTC.

En este contexto hipotético, Israel estaría rodeado de Estados enemigos y su supervivencia volvería a verse amenazada, como ocurrió a principios de los sesenta, antes de la Guerra de los Seis Días de 1967.

El plan Trump acentuaría la espectacular brecha entre, por un lado, una calle árabe muy hostil a la normalización de las relaciones con Israel y deseosa de defender el “Dar Al Islam” palestino y, por el otro, los regímenes árabes que se han convertido en socios o incluso aliados de Israel.

Señalaremos aquí las inconsistencias de la política de Trump en Oriente Medio, que pretende, por un lado, acercar a Israel a sus vecinos árabes ampliando los Acuerdos de Abraham de 2020 (que permitieron una normalización de las relaciones entre Israel, por un lado, y Marruecos, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos y Sudán, por otro), alimentando al mismo tiempo el caldo de cultivo insurreccional en el que se desarrolla la ideología de los Hermanos Musulmanes.

En última instancia, la implementación del plan Trump tendría consecuencias desastrosas para Israel: enfrentar las calles de los países árabes contra sus respectivos gobiernos en una confrontación que podría conducir a una nueva Primavera Árabe bajo el signo del antisionismo.

En este sentido, es interesante señalar que este escenario ya había sido anticipado por Ayman Al-Zawahiri, el teórico de Al-Qaeda, en el momento de la segunda intifada:

“La oportunidad para el movimiento yihadista de liderar la umma hacia la yihad para Palestina es mayor que nunca, porque todas las corrientes seculares que estaban superando la causa palestina y compitiendo con el movimiento islámico por el liderazgo de la umma en esta causa se han descubierto a sí mismas, a los ojos de la umma, al reconocer el derecho de Israel a existir, al entablar conversaciones y al cumplir con las decisiones internacionales para liberar lo que queda del territorio palestino –o lo que Israel está dispuesto a renunciar (la única diferencia está en la cantidad de migajas que Israel dejará a musulmanes y árabes)”.

Los planes de Trump y Netanyahu: una catástrofe para Israel

En conclusión, los “planes” de Trump y Netanyahu para Gaza o Cisjordania no sólo constituyen un ataque al derecho internacional y no sólo plantean un debate moral. Al principio aparecen como una aberración estratégica que muy rápidamente podría volverse contra el Estado judío como un boomerang.

El abandono definitivo por parte del Likud y sus aliados extremistas de la solución de dos Estados y la reanudación del proceso de colonización en Cisjordania y quizás en Gaza están debilitando a los socios árabes de Israel. Ponen fin al proceso de normalización llevado a cabo por Israel hacia sus vecinos desde los acuerdos de Camp David con Egipto en 1979 y podrían, en última instancia, provocar el regreso al poder de los Hermanos Musulmanes en Egipto y la destrucción de la monarquía jordana, dos socios esenciales para la seguridad de Israel.

Esta nueva coalición antisionista encabezada por los Hermanos Musulmanes sería mucho más peligrosa para Israel que el actual frente de resistencia liderado por Irán. A diferencia del régimen de los ayatolás, este nuevo eje de resistencia podría atacar a Israel sin pasar por representantes y mantener un clima de inseguridad permanente en las fronteras de Israel al albergar en su territorio las bases de retaguardia de grupos terroristas o milicias que luchan contra el Estado judío.

El sueño del Gran Israel sigue siendo una quimera ideológica de la que la seguridad del Estado israelí podría ser la principal víctima a largo plazo.

* Profesor asociado de geografía, miembro del Laboratorio Interdisciplinario sobre Cambios en los Espacios Económicos y Políticos Paris-Saclay (LIMEEP-PS) y del Laboratorio de Mediaciones (Universidad de la Sorbona), Universidad de la Sorbona

Declaración de intereses: Pierre Firode no trabaja, no asesora, no posee acciones, no recibe fondos de ninguna organización que pueda beneficiarse de este artículo y no ha declarado ninguna afiliación distinta a su organización de investigación.