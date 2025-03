Tiroteo en un parque de Las Cruces, Nuevo México, deja tres muertos y 14 heridos (Videos)

LAS CRUCES, Nuevo México (AP).— Por lo menos tres personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo masivo en un parque de la ciudad desértica de Las Cruces, en Nuevo México, informó el sábado la policía.

La policía solicitó el sábado a los transeúntes que compartieran videos e información que tuvieran, mientras continuaban buscando a un sospechoso o sospechosos del ataque, que fue perpetrado alrededor de las 10 de la noche del viernes en el Young Park de la ciudad, un lugar de música y recreación.

Las víctimas del incidente fueron enviadas a los tres hospitales locales, así como al Centro Médico Universitario de El Paso, el centro de trauma regional, según informaron la policía y funcionarios del hospital. Seis pacientes llegaron al Memorial Medical Center en Las Cruces en ambulancia y automóvil privado, dijo el director de mercadotecnia y comunicaciones Andrew Cummins, y cinco de ellos han sido trasladados a El Paso.

