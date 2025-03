Un hombre embistió con su coche a manifestantes frente a un concesionario de Tesla

(AP).- Un hombre embistió con su automóvil a manifestantes que se encontraban afuera de un concesionario de Tesla en el condado de Palm Beach, Florida, pero no hirió a ninguno de los que se habían reunido para manifestarse contra el multimillonario Elon Musk y el presidente Donald Trump durante el fin de semana, según las autoridades.

La protesta planeada fue una de varias que se llevaron a cabo en todo Estados Unidos en empresas asociadas con Tesla, la compañía dirigida por Musk, en respuesta al trabajo del multimillonario con la administración Trump para recortar los fondos federales y la fuerza laboral.

Los ataques a propiedades que llevan el logotipo de la empresa de coches eléctricos de Elon Musk están surgiendo en Estados Unidos y en el extranjero. Entre otros incidentes violentos se incluyen el incendio de Cybertrucks en Seattle y disparos en un concesionario de Tesla en Oregón.

La protesta del sábado fue interrumpida cuando Andrew Dutil condujo su vehículo hacia la acera llena de manifestantes a baja velocidad, obligando a la gente a apartarse para evitar ser atropellados, según la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.

Dutil fue arrestado y enfrenta un cargo de agresión, según los registros judiciales. No se incluyó de inmediato en los registros judiciales a un abogado que pudiera representarlo.

El condado de Palm Beach también alberga el resort Mar-a-Lago de Trump, al que el presidente ha llamado el "Centro del Universo" en redes sociales. Trump y Musk, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, han comenzado a desmantelar agencias y programas gubernamentales y a despedir personal con el pretexto de reducir el despilfarro, el fraude y el abuso del gobierno.

Bedayn es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.