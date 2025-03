El jefe del Pentágono envió por error datos del ataque de EU contra Yemen a un periodista

MADRID (EUROPA PRESS).- El director de la revista 'The Atlantic', Jeffrey Goldberg, recibió por error los planes de ataque detallado de Estados Unidos sobre Yemen del pasado 15 de marzo tras ser incluido en un chat de la aplicación de mensajería Signal en la que participaba también el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien envió la documentación.

El periodista fue invitado al grupo el 11 de marzo por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, y también estaban el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, o el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.

Dos días más tarde fue invitado a unirse a una cadena denominada "Pequeño grupo PC hutí" en la que se habló de los ataques contra las milicias hutíes yemeníes al parecer sin percatarse de la presencia del periodista. La documentación volcada en el grupo incluía detalles sobre las armas utilizadas, los objetivos y el horario programado del ataque, según reveló el propio Goldberg.

BREAKING: The Trump admin accidentally texted a journalist, Jeffrey Goldberg, from The Atlantic, their top-secret war plans on Yemen.



Texts are below between Vance and Hegseth, in which the journalist was included.



Imagine if Biden did this! So incompetent. pic.twitter.com/CGIkNq0iNX