Israel libera a director palestino ganador del Oscar tras ser atacado por colonos de Cisjordania

HEBRÓN, Cisjordania (AP).- Las autoridades israelíes liberaron a un director palestino ganador del Oscar, detenido por el ejército tras ser atacado por colonos judíos en la Cisjordania ocupada. Declaró que lo golpearon frente a su casa mientras filmaban la agresión.

Hamdan Ballal y los otros directores de “No Other Land”, que analiza las luchas de los palestinos que viven bajo la ocupación israelí, subieron al escenario de la 97ª edición de los Premios Oscar en Los Ángeles a principios de este mes, cuando ganó el premio a la mejor película documental.

Este día, con hematomas en la cara y sangre en la ropa, fue liberado de una comisaría israelí en el asentamiento de Kiryat Arba, en Cisjordania. Él y otros dos palestinos que habían sido atacados y detenidos fueron trasladados a un hospital cercano.

Ballal dijo que lo retuvieron en una base del ejército, lo vendaron durante 24 horas y lo obligaron a dormir bajo un aire acondicionado helado.

Lea Tsemel, la abogada que representa a los tres hombres, dijo que recibieron sólo atención mínima por las heridas causadas por el ataque y que no tuvo acceso a ellos durante varias horas después de su arresto.

Los residentes palestinos dicen que alrededor de dos docenas de colonos, algunos enmascarados, algunos portando armas y algunos con uniformes militares, atacaron la aldea de Susiya en Cisjordania el lunes por la noche mientras los residentes rompían su ayuno durante el mes sagrado musulmán del Ramadán.

Los soldados que llegaron apuntaron sus armas a los palestinos, mientras los colonos continuaron lanzando piedras, dijeron.

Este día, la policía israelí informó que el ejército le transfirió a tres sospechosos para investigarlos por presunto lanzamiento de piedras, daños a la propiedad y "atentado a la seguridad regional". Añadió que los tres fueron liberados con la condición de no tener contacto con otras personas implicadas en el incidente. Tsemel afirmó que Ballal y los otros dos palestinos negaron haber lanzado piedras.

En su testimonio ante su abogado durante su detención, Ballal afirmó haber salido a filmar a los colonos mientras atacaban casas en la aldea. Al regresar a su casa, un colono conocido que lo había amenazado anteriormente apareció con dos soldados, según el testimonio, visto por AP.

En la entrada de su casa, el colono golpeó a Ballal en la cabeza desde atrás, tirándolo al suelo, luego lo pateó con sus botas en todo el cuerpo y le golpeó la cabeza y la cara, dijo Ballal.

Lamia Ballal, esposa del director, dijo que estaba acurrucada en el interior con sus tres hijos y lo oyó gritar: "¡Me muero!". Cuando miró por la ventana, vio a tres hombres uniformados golpeando a Ballal con las culatas de sus rifles y a otra persona vestida de civil que parecía estar filmando la violencia.

Los colonos de Cisjordania suelen estar armados y a veces llevan ropa de estilo militar, lo que hace difícil distinguirlos de los soldados.

Este martes, se veía una pequeña mancha de sangre afuera de su casa, y el parabrisas y las ventanas del auto estaban destrozados. Los vecinos señalaron un tanque de agua cercano con un agujero en un costado que, según dijeron, había sido perforado por los colonos.

En un vídeo de amplia circulación se puede ver al colono que golpeó a Ballal con hombres enmascarados amenazándolo.

BREAKING: Footage of Israeli Settlers Beating and Lynching Hamdan Ballal, Director of the movie "No Other Land" and American Activists.



Soldiers INVADED the Ambulance he called and TOOK him.



His whereabouts are unknown.