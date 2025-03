Trump debilita el combate al lavado de dinero, alertan en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Al abandonar la aplicación de leyes contra empresas fachada y corrupción corporativa, el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump estaría facilitando acciones de criminales en materia de lavado de dinero, aseguran expertos consultados por el centro de estudios estadunidense Insight Crime.

Los especialistas evalúan la decisión del gobierno de Trump de dejar sin efecto dos leyes clave –la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA), y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)–, así como el desmantelamiento de unidades especializadas del Departamento de Justicia dedicadas a combatir la corrupción en otras naciones.

La Ley de Transparencia Corporativa exige a las compañías que pretendan hacer negocios en la Unión Americana que faciliten información básica sobre su propiedad, así como nombres, direcciones y documentos de identidad.

Según Insight Crime, el debilitamiento de esta norma permitirá que organizaciones delincuenciales sigan lavando dinero por medio de "empresas fachada" o "fantasmas".

El argumento de Trump para desactivar la CTA y la FCPA es que ambas leyes imponen trámites innecesarios a las empresas y afectan la competitividad de las compañías estadunidenses.

“La CTA buscaba limitar la capacidad de los criminales de ocultarse detrás de empresas (fachada), exigiendo que informaran al gobierno federal quién es el verdadero dueño y gestor de la compañía y sus recursos”, señala Insight Crime en el texto firmado por Mike LaSusa y publicado este miércoles.

En un comunicado publicado el pasado 2 de marzo, el Departamento del Tesoro anunció que no solo no aplicará sanciones ni multas asociadas con la norma de declaración de información sobre beneficiarios reales bajo los plazos regulatorios vigentes, sino que tampoco aplicará sanciones ni multas contra ciudadanos estadunidenses, empresas nacionales de declaración de impuestos ni sus beneficiarios reales una vez que entren en vigor los cambios normativos.

“El Departamento del Tesoro también emitirá una propuesta de normativa que limitará el alcance de la norma únicamente a empresas extranjeras de declaración de impuestos. El Tesoro toma esta medida para apoyar a los contribuyentes estadunidenses que trabajan duro y a las pequeñas empresas, y para garantizar que la norma se adapte adecuadamente a la defensa del interés público”, argumentó la dependencia encabezada por el secretario Scott Bessent.

The Treasury Department is announcing today that, with respect to the Corporate Transparency Act, not only will it not enforce any penalties or fines associated with the beneficial ownership information reporting rule under the existing regulatory deadlines… — Treasury Department (@USTreasury) March 2, 2025