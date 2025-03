Potente sismo de 7.7 sacude Birmania y Tailandia; captan derrumbe de edificios (Videos)

MADRID, (EUROPA PRESS).- Un terremoto de magnitud 7.7 en la escala abierta de Richter sacudió este viernes el centro de Birmania, con su epicentro situado cerca de la ciudad de Mandalay, tras lo que medios locales han informado sobre decenas de víctimas a causa del sismo, que se ha dejado sentir también en China y Tailandia, en cuya capital, Bangkok, se han derrumbado varios edificios.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro ha estado ubicado cerca de Sagaing, una localidad a orillas del río Ayeyarwady y conocida por ser un importante centro monástico situada a menos de 20 kilómetros de Mandalay.

Asimismo, resaltó que el hipocentro ha estado situado a unos diez kilómetros de profundidad y ha agregó que poco después del primer sismo se ha registrado un segundo terremoto de magnitud 6.4 en la escala abierta de Richter con epicentro en esta misma zona del centro de Birmania.

Ante esta situación, el Consejo Estatal Administrativo y de Planificación birmano declaró el estado de emergencia en la capital, Naipyidó, y en Sagaing, Mandalay, Magway, Bago y Shan, al tiempo que ordenó el inicio de estudios para analizar la extensión de los daños, según el portal de noticias Eleven Myanmar.

Según las informaciones recogidas por el portal birmano de noticias Mizzima, al menos 21 personas han muerto a causa del derrumbe de edificios, incluidas catorce por el colapso de una mezquita en la localidad de Taungoo y cinco niños por el derrumbe de un monasterio en esta misma ciudad.

Asimismo, otras dos personas han muerto por el colapso de una mezquita en una universidad de Pyaw Bwe, mientras que en Aung Pan se ha derrumbado un hotel, sin que los equipos de rescate hayan logrado acceder por ahora al inmueble. Además, varios edificios han colapsado en Mandalay, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

La potencia del terremoto ha provocado que haya sido sentido en zonas de la provincia china de Yunnan, situada en la frontera con Birmania, y en Bangkok, donde al menos 43 trabajadores han quedado atrapados por el derrumbe de un edificio en construcción en el área del mercado de Chatuchak, el más grande del país.

Tras ello, la primera ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, ha emitido una alerta nacional para pedir a la población que permanezca atenta ante posibles réplicas, al tiempo que ha ordenado la puesta en marcha de una respuesta coordinada para hacer frente a la crisis, tal y como ha recogido el diario tailandés 'The Nation'.

