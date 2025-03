Reportan más de mil muertos y dos mil 376 heridos por el terremoto de Birmania (Videos)

MADRID (EUROPA PRESS).- El terremoto de 7.7 desatado este pasado viernes en el centro de Birmania dejó ya al menos mil dos muertos y dos mil 376 heridos, según comunicó la junta militar este sábado, que cifró además en 30 las personas desaparecidas.

"Según las últimas estadísticas recopiladas hasta el momento, un total de mil dos personas murieron debido al terremoto en todas las zonas afectadas por el terremoto en todo el país y un total de dos mil 376 personas resultaron heridas. Se informa que 30 personas están desaparecidas y todavía se está recopilando información detallada", detalló la Junta en un comunicado difundido por la televisión estatal MRTV.

El sismo golpeó cerca de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Pocos minutos después se registró una réplica de magnitud 6.7.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand) - 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar - Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities) - Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok - USGS predicts thousands of people dead

El líder de la Junta Militar de Birmania, el general Min Aung Hlaing, visitó este sábado en helicóptero la región de Mandalay, donde sucedieron los hechos, para inspeccionar los daños causados.

Por otra parte, el USGS, que emitió una alerta naranja (la segunda más grave), estima que el número de víctimas mortales debido al terremoto, el más fuerte registrado en el país en este siglo, podría oscilar entre 100 y mil personas.

El USGS indicó que el epicentro ha estado ubicado cerca de Sagaing, una localidad a orillas del río Ayeyarwady y conocida por ser un importante centro monástico situada a menos de 20 kilómetros de Mandalay.

More videos are emerging after last nights Magnitude 7.7 earthquake decimated much of the region. It is believed shaking was felt as far away as Taiwan.