Sismo en Birmania: Mezquita se derrumba sobre decenas de fieles; hay al menos 20 muertos (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- Al menos una veintena de personas han muerto aplastadas por el colapso de una mezquita durante sismo de magnitud 7.7 ocurrido esta mañana en el centro de Birmania, según han confirmado los servicios de rescate del país.

El temblor ha devastado la mezquita de Shwe Pho Shein en Mandalay, donde edificios enteros han acabado destruidos por el temblor, y los servicios de rescate han comenzado una operación de emergencia para intentar sacar de entre los escombros a otros asistentes. La mezquita se les cayó encima durante las oraciones de este viernes, indicaron los efectivos de salvamento al 'Yangon Times'.

A mosque in Mandalay, Myanmar, collapsed and many injured after a 7.7-magnitude earthquake



Inalillahi wa inalillahi

Video mesjid di Mandalay, Myanmar saat setelah terjadi gempa pic.twitter.com/zFmwmS4WWu