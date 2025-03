Adolescentes transgénero se oponen a la prohibición de Trump de participar en deportes femeninos

CONCORD, NH (AP).- Parker Tirrell, de 16 años, disfruta de sus clases de arte, navegar en TikTok y trabajar en su nuevo empleo en una tienda de mascotas. Pero, sobre todo, a la adolescente transgénero le encanta jugar al futbol.

Hasta el año pasado, esto no era un problema.

"Simplemente vivía mi vida como cualquier persona normal", dijo Tirrell, quien ha jugado desde los 4 años. "Me aceptaron. Tenía un equipo bueno y estable en el que jugaba todo el tiempo".

Luego vino una cascada de obstáculos, empezando por la prohibición estatal de que las niñas transgénero participen en deportes femeninos y, más recientemente, la orden ejecutiva del 5 de febrero del presidente Donald Trump, “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”.

Ahora, la vida es todo menos normal. Tirrell, junto con Iris Turmelle, de 15 años, otra chica transgénero, son las primeras en impugnar la orden de Trump, seis meses después de demandar a su propio estado por la prohibición y obtener una orden judicial que les permite jugar.

“Siento que los legisladores, Trump y todo el sistema legislativo me están señalando por algo que no puedo controlar”, declaró Tirrell a The Associated Press en una entrevista. “No me siento bien. No me siento bien. Siento que simplemente no quieren que exista. Pero no voy a dejar de existir solo porque no quieran que exista”.