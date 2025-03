Estados Unidos busca huevos en Europa para aliviar los precios en el país

SCHOENEICHE, Alemania (AP).- El gobierno de Estados Unidos está en una búsqueda global de huevos, buscando exportaciones de países de Europa y otras partes del mundo para aliviar una grave escasez que ha causado que los precios de los huevos en los supermercados alcancen niveles récord .

Alemania, Italia, Polonia y Suecia están entre los países a los que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se acercó para abordar la escasez provocada por un brote de gripe aviar, según grupos industriales europeos.

Pero abastecer de huevos a los estadunidenses sería complicado para los productores extranjeros, y no por las tensiones políticas por los innumerables aranceles de importación que el presidente Donald Trump ha impuesto o amenazado con imponer a los principales socios comerciales de su país.

Aunque estuvieran ansiosos por compartir, los países europeos no tienen muchos huevos excedentes debido a sus propios brotes de gripe aviar y la creciente demanda interna antes de la Pascua.

Sin embargo, uno de los mayores obstáculos es el enfoque que Estados Unidos adopta para prevenir la contaminación por salmonela. Las normas de seguridad alimentaria estadunidenses exigen que los huevos frescos se desinfecten y refrigeren antes de llegar a los consumidores; en la Unión Europea, las normas de seguridad exigen que los huevos de grado A se vendan sin lavar ni refrigerar durante un período prolongado.

“Se trata de dos sistemas que no podrían ser más diferentes”, afirmó Hans-Peter Goldnick, presidente de la Asociación Alemana del Huevo.

En algunas partes de Europa, por ejemplo, es común que los consumidores compren huevos que todavía tienen plumas y excrementos de gallina pegados.

El granjero David Karlsch describió el sencillo proceso que lleva los huevos de las gallinas a los clientes de la granja avícola familiar Saballus en Schoeneiche, una ciudad en las afueras de la capital de Alemania: los huevos se sacan de los nidos, se colocan en cajas de cartón y se venden en las instalaciones o en una máquina expendedora refrigerada justo afuera de la propiedad.

Polonia, un importante exportador de huevos, respondió a una consulta de Estados Unidos sobre la disponibilidad de huevos, según Katarzyna Gawronska, directora de la Cámara Nacional de Productores Avícolas y de Piensos. La cuestión de si los huevos eran lavados o no fue un factor crucial a la hora de que los funcionarios europeos consideraran dichas solicitudes, afirmó.

En la mayoría de los 27 países de la UE no se limpian los huevos porque existe la preocupación de que eliminar la capa protectora natural de las cáscaras los hace más vulnerables a las bacterias, explicó Gawronska.

Las autoridades veterinarias polacas están tratando de determinar si el país y sus agricultores pueden cumplir con los requisitos estadounidenses, como por ejemplo si la nación exportadora tiene un sistema de inspección de seguridad alimentaria comparable o si existe un brote significativo de gripe aviar.

Aunque las regulaciones de la Unión Europea establecen que los huevos de mesa “no deben lavarse ni limpiarse”, los países miembros tienen cierto margen de maniobra si autorizaron los baños de huevos en las plantas empacadoras hace décadas.

El director ejecutivo de la Asociación Danesa del Huevo, Jørgen Nyberg Larsen, explicó que las costumbres nacionales son parte de ello; por ejemplo, en Suecia, los huevos lavados son la norma. Sin embargo, Suecia y Noruega han informado a Estados Unidos que no tienen huevos adicionales para exportar, añadió Larsen.

Por ahora, es más probable que el aumento de las importaciones de huevos estadounidenses desde Europa llegue en forma de polvo u otros productos que puedan enviarse congelados o secos, dijo Larsen.

Esa fue la respuesta de la asociación comercial de Polonia a los funcionarios estadounidenses. Si Estados Unidos certifica a Polonia como fuente, los miembros de la organización tendrían una cantidad limitada de huevos con cáscara para vender, pero podrían suministrar grandes volúmenes de productos de procesamiento de huevos, afirmó Gawronska.

Los huevos procesados ??generalmente se pasteurizan para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos y luego se utilizan en la fabricación de alimentos o en restaurantes, hospitales y hogares de ancianos, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Productos horneados, pastas y salsas como la mayonesa son algunos de los productos comerciales elaborados con huevo en polvo.

Los funcionarios estadounidenses también intentaron contactar a los agricultores de la región Véneto, en el norte de Italia, para obtener suministros de huevos de emergencia, según Coldiretti, la principal organización de lobby agrícola italiana.

Pero Italia solo produce suficientes huevos para cubrir la demanda nacional, por lo que la mayoría de los productores de la región afirmaron no poder ayudar. Los brotes de gripe aviar desde principios del año pasado también han afectado gravemente a la industria avícola italiana.

Alemania tampoco puede aportar mucho. Su industria avícola nacional genera alrededor del 73 % de los huevos que se consumen en el país, «y nosotros mismos tenemos que importar huevos de Holanda a diario para que todos estemos satisfechos», declaró Goldnick, de la Asociación Alemana del Huevo.

Un mercado estadounidense en mejora y la demanda de Semana Santa

Otros países contactados por el gobierno estadounidense incluyen Austria, Noruega, España y Dinamarca. El Departamento de Agricultura de EU afirmó haber conseguido nuevos compromisos de suministro de huevos de Corea del Sur y Turquía en los últimos meses, aunque no especificó la cantidad ni el tipo.

Brasil, que tradicionalmente exporta menos del 1% de su producción total de huevos, aumentó sus envíos de febrero a EU un 93% en comparación con el año anterior, según la Asociación Brasileña de Proteína Animal.

La detección de la enfermedad de Newcastle, una enfermedad viral a menudo fatal para los pollos, en algunas partes de Brasil impide la capacidad de la nación sudamericana de convertirse en un importante proveedor de huevos de Estados Unidos, dicen expertos del mercado.

Las importaciones de huevos líquidos, congelados y secos pueden ayudar a liberar algo de huevos con cáscara nacionales para los consumidores, pero Estados Unidos hizo su llamado a los huevos extranjeros en medio de un déficit significativo; el mes pasado, el país produjo 720 millones de huevos de mesa menos que en febrero de 2024, una disminución de casi el 10%.

Estados Unidos también redujo sus propias exportaciones de huevos para aumentar los suministros internos, dijo el Departamento de Agricultura.

Mientras continúan las negociaciones comerciales informales, el mercado estadounidense ha mostrado señales de mejora. Ha transcurrido casi un mes desde que un importante brote de gripe aviar afectó a las gallinas ponedoras, según el departamento. Informó que el precio nacional al por mayor de los huevos grandes bajó a $3.27 por docena el 21 de marzo, menos de la mitad de su máximo de $8.15 por docena del 21 de febrero.

Los consumidores estadounidenses están empezando a notar que la caída de los precios mayoristas se traduce en precios más bajos en los supermercados, según el departamento. La gran demanda de huevos que suele acompañar la Pascua y la Pascua judía podría provocar un nuevo aumento de precios el próximo mes.

Trump no ha sido precisamente cauteloso con los europeos desde que comenzó su segundo mandato. Las reiteradas amenazas del presidente de confiscar Groenlandia, territorio danés, enfurecieron a muchos en Dinamarca. Su postura hacia Ucrania y los comentarios despectivos de altos funcionarios de su administración han alarmado a los aliados europeos de Estados Unidos.

La Unión Europea, el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos, no quedó exenta de los aranceles que Trump impuso al acero, el aluminio y los automóviles. Preparándose para más, ha preparado contraaranceles para productos estadounidenses.

Pero muchos funcionarios en Europa dicen que nada de eso descartaría la exportación de huevos.

Goldnick comentó que un amigo productor de huevos le comentó recientemente: "Si el precio es justo, lo entregaré". Cualquier acuerdo que se cierre o no dependerá de decisiones comerciales, añadió.

"Tengo dos almas en el pecho. Por un lado, diría: 'No, no podemos apoyar este sistema', pero esa no es la respuesta correcta", dijo, refiriéndose a los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos europeos.