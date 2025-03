Tribunal de apelaciones allana el camino para que DOGE siga operando en USAID

WASHINGTON (AP).- Un tribunal federal de apelaciones levantó el viernes 28 de marzo una orden que impedía que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk sufriera más recortes en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Incluso antes del fallo, la administración Trump dio el viernes algunos de los últimos pasos restantes para desmantelar USAID.

Un colaborador de Musk informó a su personal que, para septiembre, la administración Trump habrá eliminado prácticamente todos los puestos de USAID. Los correos electrónicos de despido comenzaron a llegar a los buzones de correo del personal minutos después del anuncio de Jeremy Lewin, exmiembro del equipo DOGE de Musk, quien asumió funciones de alto nivel en la agencia este mes.

El objetivo de la administración es eliminar la “operación independiente” de la agencia para septiembre, escribió Lewin a su personal en el aviso, que fue obtenido por The Associated Press.

En un aviso separado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la administración había notificado formalmente al Congreso el viernes sus planes de recortar la mayoría de los programas de USAID y trasladar las funciones sobrevivientes al Departamento de Estado.

La orden judicial que impidió que DOGE realizara más recortes fue en respuesta a una demanda, una de las primeras interpuestas contra el propio Musk. Argumentaba que las acciones de DOGE eran inconstitucionales porque ejercía un poder considerable sin ser elegido ni contar con la aprobación del Senado.

Un juez de primera instancia coincidió, pero el panel de apelaciones, compuesto por tres jueces, falló a favor de la administración Trump, al menos por ahora. Concluyó que, si bien DOGE influyó en el desmantelamiento de USAID, los recortes fueron aprobados por funcionarios del gobierno.

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos determinó que las publicaciones en redes sociales como la declaración de Musk de que había "alimentado a USAID con la trituradora de madera" no probaban legalmente que él estaba haciendo los pedidos.

Más bien, la evidencia indica que estaba actuando como asesor del presidente Donald Trump, llevando a cabo sus políticas de erradicar lo que él llama desperdicio, fraude y abuso en el gobierno federal, concluyó el tribunal.

“Si bien el rol y las acciones de los acusados ??en relación con USAID no son convencionales, ser poco convencional no implica necesariamente ser inconstitucional”, escribió el juez federal de circuito Marvin Quattlebaum, designado por Trump. Es posible que se descubran más pruebas a medida que la demanda siga su curso, pero por ahora el expediente no justifica la exclusión de DOGE de USAID, afirmó.