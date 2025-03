Pasajeros lanzan café a personal de aerolínea tras perder vuelo de Miami a Cancún (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales circula un video que muestra a una mujer y a un hombre que perdieron su vuelo de Miami a Cancún, México, y se vieron involucrados en un altercado con la policía al querer forzar su entrada para tomar el vuelo.

De acuerdo con las autoridades del aeropuerto, los pasajeros, identificados como Rafael Seirafe-Novaes y Beatriz Rapoport De Campos Maia, llegaron tarde para tomar su vuelo a Cancún este domingo 2 de marzo. El personal de American Airlines les indicó que era imposible que abordaran su vuelo, por lo que Rafael Seirafe-Novaes le arrojó café al empleado como respuesta.

Además de esa acción, los pasajeros comenzaron a gritarle al personal. Fue en ese momento cuando agentes de seguridad del aeropuerto llegaron para apaciguar la situación, pero todo escaló rápidamente, y al menos seis agentes del Sheriff de Miami-Dade intercedieron.

Seirafe-Novaes fue acusado de resistencia a la autoridad sin violencia y allanamiento, mientras que Rapoport De Campos Maia enfrentó cargos por dos delitos de agresión y allanamiento. La aerolínea condenó el acto y expresó su compromiso de colaborar con las autoridades en la investigación.

