Trump arremete contra Zelenski: “EU no lo tolerará por mucho más tiempo”

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto este lunes a la carga contra su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien advirtió de que Washington "no tolerará por mucho más tiempo" sus exigencias de garantías de seguridad e integridad territorial para acceder a un acuerdo de paz con Rusia.

El magnate estadounidense se ha hecho eco de unas declaraciones en las que Zelenski afirma que la paz aún es lejana, y advirtió al mandatario ucraniano que esta es "la peor declaración que podría haber hecho".

"Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo", manifestó Trump en Truth Social, su propia red social.

Así las cosas, Trump acusó a Zelenski de "no querer la paz" mientras esta cuente con el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario estadunidense recordó que los principales países de Europa, entre los que se encuentran los grandes socios de Kiev, han reiterado que "no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos".

Poco después, Zelenski lanzí un mensaje en sus redes sociales y, en aparente respuesta a Trump, abundó en que su país necesita una "paz real" y que, de hecho, nadie la desea más que los propios ucranianos, que son quienes ven sus ciudades arrasadas y pierden a sus familiares y amigos.

"Necesitamos detener la guerra y garantizar la seguridad", manifestó el presidente de Ucrania, que añade que durante estos días ha estado trabajando no solo junto a sus socios europeos, sino también junto a Estados Unidos, ymostró su deseo de que la Casa Blanca "apoye el camino hacia la paz".

We need real peace and Ukrainians want it most because the war ruins our… — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 3, 2025