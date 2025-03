Casino de Las Vegas recibe multa de 10.5 mdd por acusaciones de juego ilegal

LAS VEGAS (AP).- Los reguladores de juegos de azar de Nevada impusieron una multa de 10,5 millones de dólares al casino Resorts World en el Strip de Las Vegas por acusaciones de juego ilegal, muchas de las cuales se centraban en un corredor de apuestas vinculado con el intérprete de la estrella del béisbol Shohei Ohtani.

La multa resuelve una queja que la Junta de Control de Juegos del estado presentó el año pasado acusando a uno de los casinos más grandes del Strip de recibir a personas con vínculos con apuestas ilegales y personas con antecedentes de condenas por delitos graves relacionados con el juego, informó Las Vegas Review-Journal.

La multa, emitida el jueves, es la segunda más grande impuesta por la Comisión de Juegos de Nevada, que tiene autoridad sobre acciones disciplinarias.

Como parte del acuerdo, Resorts World y su empresa matriz no admiten ni niegan las acusaciones. Sin embargo, el casino acordó realizar cambios en su liderazgo e implementar protocolos más estrictos para prevenir el lavado de dinero, informó el periódico.

Resorts World no respondió de inmediato el viernes a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Muchas de las acusaciones se centraron en Mathew Bowyer, un corredor de apuestas del sur de California que aceptó miles de apuestas deportivas del exintérprete de la estrella del béisbol Shohei Ohtani. Bowyer se declaró culpable en un tribunal federal de Santa Ana, California, de dirigir un negocio ilegal de apuestas y está a la espera de su sentencia.

La Junta de Control de Juegos de Nevada alegó que Resorts World permitió a Bowyer jugar 80 días distintos durante aproximadamente 15 meses, sin verificar repetidamente su fuente de financiación. Bowyer perdió más de 6,6 millones de dólares durante ese periodo, mientras que el casino le ofrecía regalos, descuentos y vuelos en su jet privado, según la denuncia.

La denuncia originalmente enumeraba 12 cargos contra Resorts World (seis relacionados con Bowyer), incluidos no distanciarse de los presuntos corredores de apuestas ilegales, no informar a los anfitriones del casino sobre reservas presuntamente ilegales y derivar a posibles clientes a presuntos corredores de apuestas ilegales.

Otros cargos estaban relacionados con cientos de miles de dólares en créditos a otras personas con antecedentes de condenas por juego ilegal o crimen organizado, uno de los cuales fue condenado por dirigir un negocio de juego ilegal y otro que fue condenado en una operación de juego de azar por Internet a gran escala.