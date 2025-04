EU deporta a El Salvador a otros 17 presuntos miembros de pandillas pese a orden judicial

La Administración de Donald Trump anunció este lunes que deportó a otras 17 personas, acusadas de pertenecer a los grupos delictivos Tren de Aragua y MS-13, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Las nuevas expulsiones se registran una semana después de que un juez denegara la solicitud del Gobierno estadunidense de dejar sin efecto una prohibición temporal a las deportaciones en virtud de la normativa de tiempos de guerra.

En un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que 17 presuntos miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha-13 fueron deportados en la noche del domingo a El Salvador.

La expulsión se produce en el marco de un acuerdo entre Washington y la nación centroamericana para trasladar allí a los inmigrantes que según la Administración de Donald Trump pertenecen a grupos delictivos.

Se trata de una acción similar a la ejecutada el pasado 15 de marzo cuando expulsó a más de 200 ciudadanos venezolanos a una prisión de máxima seguridad salvadoreña, bajo la denominada Ley de Enemigos Extranjeros poco utilizada en el país y que Donald Trump reactivó para acelerar las deportaciones.

Sin embargo, el Gobierno venezolano y familiares de algunos de los deportados aseguran que no pertenecen a ninguna pandilla y que han sido etiquetados de esa manera por razones como llevar tatuajes.

Ante este panorama, la semana pasada un grupo de abogados contratado por el Gobierno de Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de El Salvador con el que solicita la excarcelación y repatriación de decenas de venezolanos.

En las últimas horas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que las personas recientemente deportadas hacia su país son “asesinos” y “delincuentes de alto perfil”.

"Anoche, en un operativo militar conjunto con nuestros aliados de Estados Unidos, trasladamos a 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados al Tren de Aragua y la MS-13 (...) Esta operación es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", sostuvo el mandatario latinoamericano en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Last night, in a joint military operation with our allies from the United States, we transferred 17 extremely dangerous criminals linked to Tren de Aragua and MS-13.



All individuals are confirmed murderers and high-profile offenders, including six child rapists.



This operation… pic.twitter.com/Tk1Xq7vnuB — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 31, 2025