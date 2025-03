Corte Suprema de EU muestra escepticismo sobre la demanda de México contra fabricantes de armas

WASHINGTON (apro). – La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos mostró escepticismo sobre la validez jurídica de la demanda del gobierno de México en contra de los fabricantes de armas estadunidenses para hacerlos responsables de la violencia relacionada con el narcotráfico que azota a la población mexicana.

En 2021, el gobierno del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador demandó a los fabricantes de armas de Estados Unidos y exponiendo que la Ley sobre Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA) no los hacía inmunes a la responsabilidad de la violencia en México por el arsenal que venden a los cárteles del narcotráfico.

En la audiencia celebrada en la Corte Suprema de Estados Unidos, los nueve magistrados que la integran, seis conservadores y tres liberales, mostraron una postura que podría vaticinar la anulación de la demanda mexicana.

La jueza Ketanji Brown Jackson, del ala liberal, argumentó en la audiencia que el Congreso federal de Estados Unidos aprobó la PLCAA justamente para evitar disputas judiciales como la de México.

Creo y me pregunto sobre si el estatuto jurídico con el que fue creada la PLCAA no nos está diciendo que las cortes no somos las que debemos crear los remedios para regular a la industria de las armas”, dijo la jueza.