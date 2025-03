Por miedo a los aranceles, México nos entregó a 29 líderes de los cárteles: Trump

WASHINGTON (apro).-Ante una sesión plenaria del Congreso federal, Donald Trump presidente de Estados Unidos, reiteró a la ciudadanía de su país que mantendrá vigente su decisión de imposición de aranceles a varios países y su política antimigratoria sustentada en deportaciones.

“Si nos imponen tarifas, nosotros les impondremos tarifas, si nos imponen impuestos, nosotros les impondremos impuestos y si establecen barreras no monetarias para sacarnos de su mercado, haremos lo mismo” declaró Trump en la sesión bicameral legislativa.

A menos de 24 horas de haber impuesto un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá que sacudió al mercado de valores estadunidense y prendió la alerta macroeconómica de provocar una alza inflacionaria sin control, Trump defendió su acción proteccionista.

“Vamos a tomar billones de dólares y crear empleos como nunca se ha visto”, sostuvo Trump en el mensaje que dio en el Capitolio en medio de aplausos de los republicanos que controlan a la Cámara de Representantes y de Senadores, y de gritos de protestas de demócratas.

“Por años hemos sido robados por otros países pero ya no lo permitiremos… con México y Canadá tenemos grandes déficits y ellos han dejado pasar fentanilo que ha matado a cientos de miles de estadunidenses”, apuntó Trump.

Eludiendo mencionar los efectos que en menos de un día implicaron las tarifas del 25% a las importaciones de México y Canadá, Trump continuó resaltando su línea unilateral y proteccionista de tributar exportaciones por encima de acuerdos de libre comercio.

“Hemos pagado cientos de miles de millones de dólares en subsidios a México, pero ya no lo haré”, declaró el mandatario, agregando que el 2 de abril entrarán en vigor las tarifas arancelarias de reciprocidad a naciones de Asia y Europa.

Las manifestaciones de protesta del partido de oposición al presidente, en este caso el demócrata, obligó a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes ordenar que sacaran de la sesión al legislador demócrata por Texas, Al Green.

“Hemos logrado más en 43 días que muchas administraciones en 4 u 8 años, y apenas estamos empezando”, enfatizó Trump muy a su estilo carente de modestia y exagerando todo lo que hace; que en este caso tiene que ver con las más de 80 ordenes ejecutivas que ha firmado.

“He regresado esta noche a este salón para reportarle a Estados Unidos que el momentum está de vuelta, nuestro espíritu esta de regreso, nuestra confianza y el sueño americano está surgiendo más grande que nunca”, insistió el mandatario estadunidense.

Ante la indiferencia de los legisladores demócratas que tras la expulsión de la sesión plenaria de Green, el mandatario estadunidense no se contuvo ante la expresión de crítica de sus enemigos políticos que lo consideran un populista incapaz de gobernar sin órdenes ejecutivas.

“Puedo encontrar la cura a la enfermedad más devastadora, a una economía decadente y no me aplaudirán ni se pondrán de pie para reconocer mis éxitos astronómicos, he estado aquí en 5 ocasiones y no lo hacen. Por una noche únanse a la celebración de todos nosotros por los éxitos y para hacer grande a Estados Unidos otra vez”, subrayó.

Golfo de América

En su lista de logros en 43 días de un mandato de 4 años, Trump resaltó el renombramiento como Golfo de América a la parte marítima de Estados Unidos en el Golfo de México, el despido de decenas de miles de empleados del gobierno federal y el decretar nuevamente al idioma inglés como lengua oficial de su nación.

Como se había vaticinado, Trump que empezó a gobernar el pasado 20 de enero lo que será su segundo e último periodo presidencial, culpó al expresidente Joe Biden de todo lo malo que ocurre en su país; como del alza en el costo del huevo.

“De manera especial Joe Biden dejo que el precio de los huevos se saliera de control, y estamos trabajando duro para bajarlo, mi concentración mayor está centrada en derrotar a la inflación rápidamente y en reducir el costo de la energía”, dijo Trump ante el Congreso.

De entre los asuntos que en 43 días que va de su segundo mandato Trump clasifica como éxitos sin parangón, comparó al nivel de los aranceles impuestos a varias naciones con las acciones en contra de la inmigración indocumentada, especialmente las redadas masivas y deportaciones que está llevando a cabo.

“Desde que me hice cargo, mi gobierno ha lanzado una limpia en la frontera y un combate a la inmigración que nunca se había dado en la historia de Estados Unidos y, rápidamente alcanzamos los números más bajos jamás registrados”, destacó el mandatario.

Trump aseguró que sus acciones en contra de los inmigrantes han dado resultado y que incluso ya no es necesario que se haga mucho para contener el flujo de la inmigración indocumentada.

“Han escuchado mis palabras y decidieron no venir, ya no hay cientos de miles de cruces fronterizos de indocumentados al mes como pasaba con Biden”, acotó Trump, reiterando el asunto de la invasión de extranjeros tachándolos como narcotraficantes, violadores y en general criminales.

El mandatario enfatizó de manera particular que ahora la frontera que comparte su país con México, la vigilancia se ha militarizado con el despliegue de miles de elementos de las fuerzas armadas de su país.

Dirigiéndose a los que critican sus acciones anti migratorias que se basan en ordenes ejecutivas y no en leyes, el mandatario estadunidense les asestó en la cara que ignorará estas demandas porque él no cambiará sus tácticas aunque sean consideradas inhumanas.

“La prensa y nuestros amigos del partido demócrata siguen diciendo que necesitamos una nueva legislación para asegurar la frontera, pero resultó que lo que todos necesitábamos era a un nuevo presidente”, manifestó el mandatario republicano en el Capitolio.

En el mismo tenor, el presidente Trump recordó a sus ciudadanos y legisladores que en el combate a la invasión de extranjeros y al flujo de drogas ilícitas, decidió designar como organizaciones terroristas internacionales a los cárteles del narcotráfico de México y pandillas de centroamericanas y sudamericanas.

“Ahora están en la misma categoría que el Estado Islámico y no es nada bueno para ellos… es tiempo para que Estados Unidos declare la guerra a los cárteles del narcotráfico”, agregó Trump.

“Hace 5 noches, no lo van a creer, por las tarifas que le impusimos a México, el gobierno mexicano nos entregó a 29 criminales integrantes de los cárteles más peligrosos, pero queremos que Canadá y México hagan más para detener el fentanilo que llega nuestro país”, indicó el presidente de Estados Unidos.

En su larguísimo mensaje a los estadunidenses, Trump anunció que para la guerra contra los cárteles, el crimen organizado y otras amenazas a la seguridad de su país, envió al Congreso la petición de un presupuesto específico que espera sea aprobado con mucha celeridad.

“Es para eliminar a estos criminales y llevar a cabo la limpia migratoria”, declaró en referencia al pedido presupuestal.

En lo que parecía una lista interminable de sus éxitos, Trump se aplaudio la decisión de reclutar al millonario Elon Musk, a quien encargó la reducción de gastos del gobierno federal y el despido de trabajadores del gobierno federal.

De los pocos asuntos estrictamente de política exterior de su gobierno, el presidente de Estados Unidos habló de la guerra entre Ucrania y Rusia.

“También incansablemente estoy trabajando para poner fin al conflicto en Ucrania, millones de ucranianos y rusos sin necesidad han sido asesinados o heridos en este horroroso y brutal conflicto que no tiene un final a la vista. Estados Unidos ha enviado cientos de miles de millones de dólares para respaldar la defensa de Ucrania, al tiempo que Europa tristemente gasta más dinero en petróleo y gas de Rusia que lo destinan a la defensa de Ucrania”, concluyó el presidente Trump.