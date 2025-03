Trudeau anuncia aranceles a las importaciones de EU ante la "guerra comercial" de Trump

MADRID, (EUROPA PRESS) - El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este martes la imposición de aranceles del 25 por ciento sobre las importaciones estadounidenses en respuesta a lo que calificó como la "guerra comercial" desatada por el presidente estadunidense, Donald Trump, una batalla ante la que ha reivindicado el carácter canadiense: "no nos detendremos".

Trudeau, que se ha dirigido a la nación en una rueda de prensa en la que ha admitido que vienen tiempos "difíciles", aseguró que el Gobierno "defenderá los trabajos de los canadienses" y ha abogado por "desafiar" las "acciones ilegales" de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Asimismo, explicó que estos aranceles afectarán a 30.000 millones de dólares de importaciones estadounidenses y ha dado 21 días a Washington para retirar los gravámenes del 10 por ciento sobre las importaciones de energía. En caso contrario, ha amenazado con imponer tarifas adicionales a otros 125.000 millones de dólares de productos estadounidenses.

Las tarifas de Estados Unidos han entrado en vigor y Canadá tiene que responder. (...) Vamos a demostrar que no hay ganadores en una guerra comercial. Tal y como hice hace un mes, quiero hablar directamente al pueblo estadounidense: no queremos esto", ha aseverado, al tiempo que ha mostrado su deseo de "entender".

"Los canadienses son razonables y educados, pero no nos detendremos una vez empiece la lucha", ha puntualizado. "Me gustaría entender. Pero nuestro mayor aliado está hablando ahora de forma cercana con un dictador y asesino: Putin", ha lamentado. "No recularemos si nuestro país está en juego", ha sostenido.

En este sentido, incidido en su disposición a "trabajar" de forma conjunta con el que aún considera un país "amigo" y "aliado". "No queremos que el pueblo estadounidense sufra las consecuencias, pero el Gobierno estadounidense ha elegido hacerles esto", ha dicho antes de alertar del "dramático aumento" de la inflación y del "cierre de los mercados".

"Vuestro gobierno ha elegido poner a los trabajadores estadounidenses en peligro", ha lamentado, al tiempo que ha hecho hincapié en que las fronteras canadienses "ya son seguras". Asimismo, ha acusado a Washington de elegir "sabotear su propia agenda" al "optar por socavar el increíble trabajo realizado de forma conjunta para luchar contra la lacra del fentanilo".

MEDIDAS "INJUSTIFICADAS" ENTRE ALIADOS

Trudeau, que se ha dirigido directamente a Trump, al que rcordó que "hicieron grandes cosas juntas en el pasado", manifstó que las tarifas carecen de "justificación alguna". En este sentido, ha afirmado que desconoce los verdaderos motivos del presidente estadounidense, al que insta a dar explicaciones.

"Tenemos que fijarnos en lo que parece haber dicho todo este tiempo, que quiere un completo colapso de la economía canadiense porque eso haría más fácil anexionarse Canadá. Esto nunca va a pasar, nunca vamos a ser el estado 51, pero sí, puede provocar daños a la economía canadiense, y ya ha empezado esta mañana", ha dicho.

No obstante, ha vuelto a recordar que "las familias estadounidenses también lo van a notar". "Esto va a dañar a la población a ambos lados de la frontera. Los estadounidenses van a pagar más por todo porque siempre hemos hecho las cosas mejor trabajando juntos, es como nos va mejor. Estamos abiertos a negociar para revisar la aduana, pero no seamos ingenuos", ha continuado.

Sus palabras llegan después de que la Administración Trump haya impuesto aranceles del 25 por ciento a las importaciones de productos canadienses en el marco de la nueva política comercial de la Casa Blanca, que ha suscitado numerosas críticas a nivel internacional.

Trudeau ya había adelantado el lunes a última hora que aplicaría medidas en represalia a las medidas arancelarias de Trump, que ha impuesto tasas del 25 por ciento a las importaciones de productos canadienses y mexicanos a pesar de haber pospuesto temporalmente la introducción de estos gravámenes a cambio de medidas contra el tráfico de drogas.

"Canadá no dejará que esta decisión injustificada quede sin respuesta. Responderemos con aranceles del 25 por ciento contra 155.000 millones de dólares de productos estadounidenses, comenzando con aranceles sobre 30.000 millones de dólares de forma inmediata y sobre los 125.000 millones restantes en 21 días", dijo entonces.