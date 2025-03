Trump desliza que Trudeau usa el conflicto sobre aranceles para "mantenerse en el poder"

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, le llamó este miércoles para abordar el asunto de los aranceles impuestos por Washington a las exportaciones desde Ottawa, y aprovechó para deslizar que el jefe de Gobierno canadiense estaría "tratando de usar este problema para mantenerse en el poder".

Trump hizo uso de su perfil oficial en Truth Social, la red social de su propiedad, para anunciar la llamada con el primer ministro Trudeau, a quien informó que las medidas de seguridad implementadas por su gobierno para frenar el tráfico de fentanilo "no son suficientes" para convencerle de dar marcha atrás a los aranceles.

Por otro lado, ambos líderes conversaron sobre la celebración de elecciones en Canadá, un asunto sobre el que Trudeau no ha podido aportar detalles, despertando así la "curiosidad" de Trump y sus sospechas de que el jefe de Gobierno canadiense estaría buscando rédito político con el enfrentamiento con su vecino del sur.

"Buena suerte, Justin", añadió el presidente estadunidense.

Finalmente, Trump acusó a las "débiles políticas fronterizas" de Trudeau de los "problemas" que actualmente existen entre Ottawa y Washington, pues han permitido el ingreso de "enormes cantidades de fentanilo y de inmigrantes ilegales" en Estados Unidos.

"Estas políticas son responsables de la muerte de muchas personas", señaló.

Las relaciones entre ambos vecinos norteamericanos atraviesan un periodo convulso debido a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, una medida que ha sido replicada por el Gobierno de Canadá, que además ha amenazado con demandar a Washington ante la Organización Mundial del Comercio.

Justin Trudeau, de Canadá, me llamó para preguntarme qué se podía hacer con respecto a los aranceles. Le dije que muchas personas han muerto por el fentanilo que ha cruzado las fronteras de Canadá y México, y nada me ha convencido de que eso se haya detenido. Él dijo que la situación ha mejorado, pero le respondí: "Eso no es suficiente". La llamada terminó de una manera "más o menos" amistosa. No pudo decirme cuándo serán las elecciones en Canadá, lo que me hizo preguntarme: ¿qué está pasando aquí? Luego me di cuenta de que está tratando de usar este tema para mantenerse en el poder. ¡Buena suerte, Justin!

