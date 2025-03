Una joven estadunidense se volvió viral en redes sociales tras expresar su apoyo a las políticas de deportación en Estados Unidos, pero en otro video celebró haber conseguido una cita con un dentista en México debido a los altos costos de la atención médica en su país.

La situación ha generado indignación en redes, donde usuarios señalaron la aparente contradicción entre su postura política y sus acciones.

"No puedo pagar la atención dental en EU"

En el video original, la joven publicó un mensaje de respaldo a Donald Trump y su política migratoria:

"Ah, qué hermosa mañana. Estoy muy agradecida de que Trump llegara al cargo. La vida volverá a ser mucho más fácil", expresó mientras conducía su automóvil.

Sin embargo, en otro video compartido por la cuenta de TikTok @minipapix, la misma joven se mostró entusiasmada por haber conseguido una cita con un dentista en México.

"Así que acabo de recibir la cita del dentista en México. He estado buscando ir a ver, porque sin ofender a mi dentista actual (...) pero simplemente no puedo pagar la atención dental en los Estados Unidos", explicó.

La joven afirmó que su dentista en Estados Unidos ofrece un buen servicio, pero el costo de la consulta es inalcanzable para su presupuesto.

La crítica de un creador de contenido mexicano

Las declaraciones de la joven no pasaron desapercibidas y generaron una fuerte reacción en redes sociales. Entre los comentarios más destacados está el de Ángel De La Rosa, creador de contenido originario de Durango, México, quien cuestionó la postura de la joven quien en inglés menciona:

"La mentalidad colonizadora es una locura. Como siempre he dicho, no les gustan los mexicanos, pero les gusta nuestra comida, les gustan nuestras playas, les gustan nuestros servicios, pero no les gustamos", expresó en su video de respuesta.

Molesto por la actitud de la joven, De La Rosa ironizó sobre su decisión de viajar a México por atención médica:

"Pensé que Estados Unidos era el país más rico del mundo. Pensé que Estados Unidos era el mejor país del mundo. ¿Por qué vienes a México? Pensé que Donald Trump los haría ricos. Pensé que México te daba miedo. Pensé que México estaba lleno de drogas y crimen."

El creador de contenido finalizó su crítica con un llamado a la congruencia:

"Si Estados Unidos es tan bueno, entonces no necesita venir a México. Solo quédese en los Estados Unidos, obtenga su cuidado dental en los Estados Unidos".