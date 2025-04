Cientos de personas protestan contra Elon Musk en salas de exhibición de Tesla de todo el mundo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El movimiento global de oposición a Elon Musk, bautizado como “Tesla Takedown” organizó el sábado 29 de marzo cientos de protestas en tiendas de la empresa, ubicadas en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Las protestas se produjeron en cerca de 200 salas de exhibición de Tesla en varios países, lo que representa aproximadamente la mitad de ellas, ya que cuenta con 438 tiendas y 100 centros de servicios globales, además de 276 concesionarios en Estados Unidos, de acuerdo con “La Opinión”.

Las manifestaciones fueron realizadas por activistas que se oponen a los recortes de personal y de presupuesto del gobierno federal que Musk ha implementado desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE, por sus siglas en inglés).

Desde el 20 de enero del 2025, cuando Donald Trump regresó al poder, Elon Musk ha impulsado políticas agresivas para reducir el gasto federal. Una de ellas son los recortes masivos de personal y el desmantelamiento de las operaciones en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Además, Murk ha mentido repetidamente al público sobre el gasto federal. Públicamente tergiversó, en varias ocasiones, las conclusiones del informe de 2024 de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno.

Musk también acusó a inmigrantes indocumentados de obtener prestaciones de la red de seguridad social federal e, incluso, denunció que estaban cometiendo fraude masivo para obtenerlas, cuando en realidad no tienen esos derechos y, según varios análisis independientes y gubernamentales, los inmigrantes sin documentos aportan más a esa red de lo que reciben en prestaciones, entre otras aseveraciones falsas.

Tras una demanda presentada por empleados y contratistas de USAID, un juez federal dictaminó, el 18 de marzo, que el desmantelamiento de la agencia por parte del DOGE de Elon Musk probablemente violó la Constitución.

Desde que Musk se sumó a la administración de Trump, Tesla se ha convertido en el blanco de actos de vandalismo. Sin embargo, las protestas de “Tesla Takedown” son diferentes pues los organizadores han enfatizado que buscan ser pacíficas, y algunas de las acciones que se han realizado han sido bailes y gritos con pancartas, mientras automovilistas tocan el claxon en apoyo.

Tesla building security watching overhead as protesters dance on the street during a #TeslaTakedown protest in Seattle pic.twitter.com/FGMexOAIit — Lindsey Wasson ?? (@lindseywasson) March 29, 2025