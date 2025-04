Cae helicóptero en el río Hudson de Nueva York; hay seis muertos (Video)

NUEVA YORK (AP).— Un helicóptero se estrelló el jueves en el río Hudson, frente a Manhattan, causando la muerte de seis personas, informaron funcionarios.

El Departamento de Bomberos indicó que recibió un reporte de un helicóptero en el agua a las 3:17 de la tarde. Un funcionario informó a The Associated Press que las seis personas que iban a bordo del helicóptero habían muerto.

Videos publicados en las redes sociales mostraban el helicóptero Bell 206 invertido y mayormente sumergido en el agua. Varias embarcaciones de rescate rodeaban la aeronave.

Las embarcaciones de rescate estaban cerca de un largo muelle de mantenimiento de una de las torres de ventilación del túnel Holland. Camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia estaban en las calles cercanas al lugar con sus luces encendidas.

Los cielos sobre Manhattan están rutinariamente llenos de aviones y helicópteros, tanto aeronaves recreativas privadas como vuelos comerciales y turísticos. Manhattan cuenta con varios helipuertos que transportan a ejecutivos de negocios y otros a destinos en toda el área metropolitana.

Durante los últimos años, ha habido múltiples accidentes, incluyendo una colisión entre un avión y un helicóptero turístico sobre el río Hudson en 2009 que mató a nueve personas y un accidente en 2018 de un helicóptero chárter que ofrecía vuelos “con puertas abiertas” que cayó en el East River, causando la muerte de cinco personas.