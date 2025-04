CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un helicóptero turístico cayó en el río Hudson, en Nueva York, el jueves 10 de abril de 2025, causando la muerte de las seis personas que iban a bordo, entre ellas una familia de cinco, de acuerdo con información publicada por The New York Post.

La aeronave, un Bell 206L-4 LongRanger IV, era operada por New York Helicopter Tour y regresaba a su base para recargar combustible cuando ocurrió el accidente, según declaró Michael Roth, CEO de la compañía.

“El piloto reportó que iba a aterrizar porque necesitaba combustible. Debería haber llegado en tres minutos, pero no llegó 20 minutos después”, dijo Roth al Telegraph.

Quiénes eran las víctimas del desplome del helicóptero

Las víctimas fueron identificadas como Agustín Escobar, CEO global de infraestructura ferroviaria de Siemens Mobility; su esposa, Merce Camprubí Montal, quien se desempeñaba como gerente de comercialización global en Siemens Energy, y sus tres hijos. También murió el piloto, quien no ha sido identificado públicamente.

De acuerdo con los reportes, cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar del accidente, mientras que dos más murieron en el hospital.

Qué ocurrió antes del desplome

Según Roth, uno de sus pilotos sobrevoló el área tras escuchar reportes del accidente y fue quien avistó el helicóptero volcado en el río.

El empresario señaló que no tiene una explicación oficial sobre la causa del accidente, pero al observar el video del desplome, notó que las aspas principales no estaban unidas al fuselaje en el momento de la caída.

“No he visto algo así en 30 años en el negocio. Podría haber sido un impacto con un ave o una falla en el rotor, pero no lo sé”, declaró a The New York Post.

Video muestra el impacto

Un video difundido por medios locales muestra el momento exacto en que el helicóptero cae invertido al río Hudson, cerca del muelle Pier 40. El impacto causó una gran salpicadura. Segundos después, las aspas rotaban sin control antes de hundirse.

Los buzos de emergencia extrajeron el fuselaje la misma noche del accidente y continuarán las labores este viernes para recuperar más restos de la aeronave.