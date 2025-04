Festejo termina en tragedia: familia muere en desplome de helicóptero en Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una familia española que había llegado a Nueva York para celebrar el cumpleaños de uno de sus tres hijos murió en un accidente de helicóptero el jueves 10 de abril. De acuerdo con The New York Post y el diario español La Razón, la familia estaba integrada por Agustín Escobar, su esposa Merce Camprubí Montal, y sus hijos de 4, 5 y 11 años. También falleció el piloto de 36 años, cuya identidad no ha sido revelada.

La aeronave, un Bell 206L-4 LongRanger IV de la compañía New York Helicopter Tours, despegó desde el muelle 6 de Manhattan para un recorrido panorámico. Según informes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el accidente ocurrió alrededor de las 15:15 horas, apenas 16 minutos después del despegue.

Señales previas al accidente

El piloto había alertado por radio que el helicóptero estaba bajo en combustible. Michael Roth, CEO de New York Helicopter Tours, declaró a The New York Post que “el piloto informó que iba a aterrizar para cargar combustible, pero no llegó”.

Minutos después, el helicóptero se partió en el aire y cayó invertido al río Hudson, cerca del muelle Pier 40. Imágenes captadas por testigos muestran la caída y el momento en que el fuselaje impacta contra el agua. Las hélices del rotor se desprendieron y giraron fuera de control antes de hundirse.

Quién era Agustín Escobar

Escobar fue CEO de Siemens Mobility España y del suroeste de Europa. Anteriormente ocupó cargos de liderazgo en las divisiones de energía e infraestructura de Siemens en América Latina y Norteamérica. En 2023 fue nombrado Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha, su comunidad natal.

La ministra de Vivienda de España, Isabel Rodríguez, y el presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expresaron condolencias por el fallecimiento de la familia, destacando la trayectoria de Escobar y su vínculo con Puertollano, su ciudad natal.

Condolencias y reacciones

El presidente Donald Trump publicó en Truth Social: “Terrible accidente de helicóptero en el río Hudson. El video es horrendo. Dios bendiga a las familias y amigos de las víctimas”.

El Consulado de España en Nueva York mantiene contacto con las autoridades locales para recabar información y brindar apoyo a los familiares, según informó La Razón.

La nave fue retirada del agua por equipos de rescate la noche del jueves, mientras las operaciones de buceo continúan para recuperar restos adicionales del helicóptero.

Michael Roth aseguró que en sus 30 años en el negocio nunca había visto una falla similar y especuló que pudo haberse tratado de un impacto con un ave o un desprendimiento del rotor principal, aunque aclaró que no hay una causa confirmada.