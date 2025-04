Gobernador demócrata de Pensilvania y su familia escapan ilesos de incendio provocado en su casa

MADRID (EUROPA PRESS).- El gobernador del estado norteamericano de Pensilvania, Josh Shapiro, ha sido evacuado esta madrugada junto a su familia después de que un individuo, ahora mismo a la fuga, prendiera fuego a su residencia en la capital estatal, Harrisburg.

Según relató en su cuenta de la red social X, el gobernador fue despertado en torno a las 02.00 de la madrugada, hora local con "los golpes en la puerta de la Policía Estatal de Pensilvania" después de que "un pirómano prendiera fuego a la residencia".

Shapiro, su mujer, Lori, y sus hijos se encontraban en otra parte de la vivienda y no resultaron inmediatamente afectados por las llamas.

"Los Bomberos de Harrisburg se encontraban en el lugar y, mientras trabajaban para extinguir el incendio, la Policía Estatal de Pensilvania nos evacuó de la residencia sanos y salvos", relató.

Last night at about 2AM, my family and I woke up to bangs on the door from the Pennsylvania State Police after an arsonist set fire to the Governor’s Residence in Harrisburg.



The Harrisburg Bureau of Fire was on the scene and while they worked to put out the fire, we were… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) April 13, 2025