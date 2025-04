Israel intensifica ataques en Gaza el Domingo de Ramos y ataca un hospital; al menos hay 21 muertos

DEIR AL-BALAH, Gaza (AP).- Este día, una ola de ataques israelíes en Gaza impactó un hospital, un edificio municipal, una casa y un vehículo, matando al menos a 21 personas, incluidos niños, mientras Israel prometía ampliar su presencia de seguridad en la pequeña franja costera.

Un ataque antes del amanecer contra el Hospital Al-Ahli, en la ciudad de Gaza, fue el último de varios ataques contra el último gran hospital que brinda atención médica crítica en el norte de Gaza.

El director del hospital, Dr. Fadel Naim, afirmó que la sala de urgencias, la farmacia y los edificios circundantes sufrieron graves daños, afectando a más de 100 pacientes y decenas de empleados. En una publicación en X, indicó que se les había avisado con antelación.

Una paciente, una niña, falleció durante la evacuación porque el personal no pudo brindarle atención urgente, según informó el Ministerio de Salud de Gaza. Israel afirmó haber atacado un centro de mando y control de Hamás en el hospital, sin aportar pruebas. Hamás negó las acusaciones.

El Hospital Al-Ahli está dirigido por la Diócesis Episcopal de Jerusalén, que condenó el ataque y afirmó en un comunicado que ocurrió el “Domingo de Ramos, el comienzo de la Semana Santa, la semana más sagrada del año cristiano”.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, y los fieles de la ciudad de Gaza lo celebraron en una iglesia cuyos detalles dorados y paredes intactas contrastaban con los escombros generalizados en otras partes.

Un video de Associated Press mostró el techo derrumbado del hospital, rodeado de escombros. El director general del Ministerio de Salud, Dr. Munir al-Boursh, afirmó que los pacientes habían sido trasladados al exterior en camas y habían dormido en la calle.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Israel has bombed al-Ahli Hospital, putting north Gaza’s last functioning medical facility out of service. Critically ill Palestinian patients were forced to flee the Christian hospital before dawn on Palm Sunday with only a moment’s notice. <a href="https://t.co/gYiP893Kzh">pic.twitter.com/gYiP893Kzh</a></p>— Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://twitter.com/AJEnglish/status/1911434201871896767?ref_src=twsrc%5Etfw">April 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

“No quedó nada seguro. No quedó nada seguro ni dentro del hospital ni en toda Gaza”, dijo Mohammad Abu Nasser, un hombre herido que, sentado en su cama al aire libre, observaba la destrucción.

El Ministerio de Salud informó que el hospital se encontraba temporalmente fuera de servicio y que los pacientes fueron trasladados a otros hospitales de la ciudad de Gaza. La organización de ayuda médica para los palestinos lo calificó como el quinto ataque contra el hospital desde el inicio de la guerra.

Los hospitales gozan de protección especial según el derecho internacional. Israel los ha asediado y asaltado, algunos en varias ocasiones, y ha atacado numerosos hospitales, acusando a Hamás de usarlos como cobertura para sus combatientes.

El mes pasado, Israel atacó el Hospital Nasser en Khan Younis, el más grande del sur de Gaza, causando la muerte de dos personas y un gran incendio, según informó el Ministerio de Salud. El centro se encontraba desbordado por muertos y heridos cuando Israel puso fin a un alto el fuego de dos meses el mes pasado con una sorpresiva oleada de ataques aéreos.

Trabajadores de caridad asesinados

Horas después, un ataque contra un coche en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, mató al menos a siete personas, entre ellas seis hermanos, según el personal del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, que recibió los cadáveres. El hermano menor tenía 10 años.

Su padre, Ibrahim Abu Mahadi, dijo que sus hijos trabajaban para una organización benéfica que distribuye alimentos a los palestinos. "¿Por qué pecado los mataron?", preguntó.

Los periodistas de AP vieron el coche destrozado y ensangrentado mientras los familiares lloraban sobre los cuerpos.

Un ataque aéreo el domingo por la tarde impactó una casa en el campo de refugiados de Jabaliya, en el norte de Gaza, matando al menos a siete personas, incluidas dos mujeres, según el hospital indonesio que recibió los cadáveres. Una mujer embarazada fue rescatada de entre los escombros.

“No sabemos de quién es este cuerpo ni de quién es aquel”, dijo un vecino, Abdallah Dardouna. “No hay resistencia, no hay Qassam, no hay Hamás, no hay nadie aquí. Solo hay civiles”.

Otro ataque en Deir al-Balah impactó un edificio municipal el domingo por la tarde y causó la muerte de al menos tres personas, según el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. En Khan Younis, un ataque causó la muerte de al menos tres personas, según el personal del Hospital Nasser.

El ejército israelí declaró en un comunicado que había atacado más de 90 objetivos militantes en las últimas 48 horas, incluyendo centros de mando y control, túneles y armamento. También indicó que había interceptado un proyectil disparado desde Gaza.

La guerra comenzó cuando militantes liderados por Hamás mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, durante un ataque el 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel y tomaron 250 prisioneros. Muchos fueron finalmente liberados mediante acuerdos de alto el fuego.

Las autoridades israelíes se han comprometido a presionar a Hamás para que libere a los 59 rehenes restantes, 24 de los cuales se cree que siguen vivos, y acepte las nuevas condiciones de alto el fuego propuestas. Israel cortó todos los suministros a Gaza hace más de un mes.

Más de 50 mil palestinos han muerto en la ofensiva de represalia de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre combatientes y civiles en su recuento, pero dice que más de la mitad de los muertos han sido mujeres y niños.

Se informa de un misil desde Yemen

El ejército israelí informó que se lanzó un misil desde Yemen el domingo por la tarde y que se estaban revisando los detalles. Se escucharon sirenas en varias zonas de Israel y la Cisjordania ocupada. No hubo informes inmediatos de víctimas ni daños.

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen continúan atacando a Israel en lo que han llamado solidaridad con los palestinos en Gaza.