Trump se sienta junto a la jaula de la UFC en Miami y recibe ovación de pie (Video)

MIAMI (AP) — El presidente Donald Trump dijo que la ovación de pie y los vítores que recibió al tomar asiento en un evento de UFC en Florida eran señales de que "estamos haciendo un buen trabajo".

Trump estrechó las manos de algunos simpatizantes mientras caminaba hacia su asiento junto a la jaula el sábado por la noche en el Kaseya Center de Miami, mientras otros agitaban su característica gorra roja de campaña.

El presidente republicano, que permaneció en el lugar varias horas antes de volar de regreso a su hogar en Palm Beach, dijo que era un "gran honor" recibir ese reconocimiento de la multitud.

"Dice que estamos haciendo un buen trabajo. Si no estuviéramos haciendo un buen trabajo, recibiríamos lo contrario", dijo a los periodistas que lo acompañaban a bordo del Air Force One.

