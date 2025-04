Cierra la compañía de paseos en helicóptero implicada en accidente en Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La compañía New York Helicopter, involucrada en el accidente del helicóptero turístico que dejó seis muertos, suspendió sus operaciones inmediatamente tras un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La tragedia ocurrió el pasado 10 de abril, cuando una familia española llegó a la “Gran Manzana” para celebrar el cumpleaños de uno de sus tres hijos, con un recorrido panorámico aéreo de la ciudad.

El helicóptero, un Bell 206L-4 LongRanger IV, sufrió un desperfecto y se desintegró en el aire antes de precipitarse al río Hudson; todos los tripulantes a bordo fallecieron.

De acuerdo con The New York Post y el diario español La Razón, la familia estaba integrada por Agustín Escobar, su esposa Merce Camprubí Montal, y sus hijos de 4, 5 y 11 años. También murió el piloto Seankese ‘Sean’ Johnson, de 36 años.

Este domingo 14 de abril, la FAA emitió un comunicado indicando que New York Helicopter Tours suspendería sus operaciones “de inmediato”; además, señaló que la Junta Nacional de la Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) realiza una revisión de la licencia y el historial de seguridad del operador turístico.

"La FAA ya está analizando los puntos críticos de aeronaves y helicópteros en todo el país, y organizaremos un panel sobre seguridad de helicópteros el 22 de abril para analizar los hallazgos, los riesgos y las opciones de mitigación adicionales”, indica el texto.

FAA Statement°°New York Helicopter Tours — the company involved in the deadly crash on the Hudson earlier this week — is shutting down their operations immediately.° °We will continue to support @NTSB’s investigation. Additionally, the FAA will be launching an immediate… — The FAA ?? (@FAANews) April 14, 2025