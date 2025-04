Elefantes protegieron a sus crías durante el sismo en California (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando un sismo de magnitud de 5.2 sacudió el sur de California el pasado lunes 14 de abril, una manada de elefantes tuvo una reacción enternecedora, al formar un círculo para proteger a las crías más jóvenes. Esta acción corresponde a un comportamiento instintivo en esta especie conocido como “círculo de alerta”.

La reacción de una manada de elefantes ante el terremoto fue captada por la cámara del zoológico y ha dado la vuelta al mundo, al poner de manifiesto la sensibilidad e inteligencia de los elefantes.

El hecho ocurrió en el San Diego Zoo Safari Park, ubicado en Escondido. En el video, compartido por la San Diego Zoo Wildlife Alliance, se observa a los elefantes Ndlula, Umngani y Khosi rodeando a los ejemplares jóvenes Zuli y Mkhaya.

Stronger together ??



Elephants have the unique ability to feel sounds through their feet and formed an "alert circle" during the 5.2 magnitude earthquake that shook Southern California this morning. This behavior is a natural response to perceived threats to protect the herd. pic.twitter.com/LqavOKHt6k