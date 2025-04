J.K. Rowling celebra ley anti-trans: “Me encanta cuando un plan sale bien”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La escritora británica J.K. Rowling, creadora de la saga Harry Potter, celebró este miércoles el fallo del Tribunal Supremo británico que establece que los términos “mujer” y “sexo” en la legislación de igualdad se refieren al sexo biológico.

La escrita subió una fotografía donde aparece fumando y sosteniendo un vaso con la leyenda: “Me encanta cuando un plan sale bien”.

J.K. Rowling comentó en la red social X: “Las personas trans no han perdido ningún derecho hoy, aunque no dudo de que algunos (no todos) estarán furiosos porque la Corte Suprema confirmó los derechos de las mujeres basados en el sexo”.

Esta decisión excluye a las mujeres transgénero, incluso aquellas con un Certificado de Reconocimiento de Género, de la definición legal de "mujer".

La autora aportó 85 mil euros a la causa de For Women Scotland para costear los gastos del proceso judicial. Esta organización ha estado en el centro de varias controversias por su oposición a la inclusión de mujeres trans en espacios y servicios reservados para mujeres.