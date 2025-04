Trump acusa a Harvard de contratar profesores “woke” y radicales de izquierda

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió una vez más contra la Universidad de Harvard, a la que recientemente ha cortado la financiación, y aseguró que la institución ha perdido su prestigio a raiz de contratar a gente "'woke', radical de izquierdas, idiotas y 'cerebritos'", que tan solo ha sido capaz de enseñar a los estudiantes cómo fracasar.

En concreto, Trump centró sus críticas a la universidad por contratar con "salarios desorbitados" al exalcalde de Nueva York Bill de Blasio y la exalcaldesa de Chicago Lori Lightfoot para enseñar gestión municipal, a pesar de ser "dos de los peores y más incompetentes alcaldes de la historia" de Estados Unidos.

"Estos dos idiotas de la izquierda radical dejaron atrás dos ciudades que tardarán años en recuperarse de su incompetencia y maldad. Harvard ha estado contratando a casi todo wokes, radicales de izquierdas, idiotas y 'cerebritos' capaces de enseñar el fracaso a los estudiantes y a los supuestos 'futuros líderes'", ahondó.

En un mensaje en su perfil oficial de Truht Social, el presidente Trump recordó el escándalo que rodeó a la antigua rectora de Harvard Claudine Gay, quien a principios del año pasado renunció al cargo apenas seis meses después de tomar posesión tras verse envuelta en acusaciones de antisemitismo y plagio.

Everyone knows that Harvard has “lost its way.” They hired, from New York (Bill D) and Chicago (Lori L), at ridiculously high salaries/fees, two of the WORST and MOST INCOMPETENT mayors in the history of our Country, to “teach” municipal management and government. These two…