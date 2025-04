Al menos 15 muertos y 50 heridos por el ataque de EU contra un puerto petrolero en Yemen

MADRID (EUROPA PRESS).- Al menos 15 personas han muerto y unas 50 han resultado heridas como resultado del ataque perpetrado este jueves por el Ejército estadounidense contra el puerto petrolero de Ras Isa, ubicado en la gobernación yemení de Hodeida y bajo control de los rebeldes hutíes.

El Ministerio de Sanidad vinculado a la insurgencia ha confirmado que las 65 víctimas --15 muertos y 50 heridos-- de este ataque eran empleados en este importante punto de suministro de combustible para los hutíes en Yemen.

En un comunicado recogido por la agencia de noticias yemení SABA, ha indicado que se trata de un balance preliminar, puesto que los equipos de rescate y médicos siguen trabajando para extinguir las llamas producidas por el bombardeo y buscar y recuperar víctimas.

Horas antes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado en un comunicado que "las fuerzas estadounidenses han tomado medidas para eliminar esta fuente de combustible para los terroristas hutíes, respaldados por Irán, y privarlos de los ingresos ilegales que han financiado sus esfuerzos por aterrorizar a toda la región durante más de diez años".

"Los hutíes, respaldados por Irán, utilizan el combustible para sostener sus operaciones militares, como arma de control, y para beneficiarse económicamente de la malversación de los beneficios de la importación", ha agregado.

El CENTCOM ha defendido que el combustible "debería suministrarse legítimamente al pueblo yemení". "Las ganancias de estas ventas ilegales financian y sostienen directamente las actividades terroristas de los hutíes", ha apuntado, agregando que el objetivo es "socavar" sus fuentes económicas y en ningún caso "perjudicar al pueblo de Yemen".

Las tropas estadounidenses han lanzado desde hace un mes bombardeos de forma casi diaria en varias provincias, incluida la de Saná, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara el comienzo de una "acción militar decisiva y contundente" contra los hutíes en respuesta a su campaña de ataques en el mar Rojo.

Los rebeldes han lanzado ataques contra la navegación y directamente contra Israel en respuesta a la ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Estas operaciones fueron suspendidas tras el alto el fuego de enero entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien los hutíes las retomaron después de que Israel rompiera el acuerdo el 18 de marzo y reactivara su ofensiva contra el enclave.

