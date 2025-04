Anatomía de un tiroteo: Las fuerzas israelíes atacaron a un equipo de Al Araby TV en Cisjordania

El 4 de mayo de 2024, dos periodistas de Al Araby TV que cubrían una redada israelí en Cisjordania fueron atacados a tiros. Forbidden Stories y sus socios reconstruyeron la trayectoria del primer disparo que impactó en la cámara, determinando que provenía de vehículos de las fuerzas israelíes estacionados a solo unos sesenta metros de distancia.

CISJORDANIA (apro).-Los fragmentos de bala, junto con los daños en el equipo de cámara de Al Araby TV, indican que fue alcanzado dos veces por dos balas distintas.

La trayectoria combinada y el análisis de sonido realizados por el doctor Rob Maher y la agencia de investigación de audio Earshot sugieren que el primer disparo que impactó en la cámara se originó aproximadamente a 60 metros de los periodistas. Sus recuerdos, así como las imágenes de video de esa mañana, muestran que al menos tres vehículos de las fuerzas israelíes estaban posicionados en ese lugar exacto.

Forbidden Stories y sus socios examinaron aproximadamente 60 videos de los eventos que tuvieron lugar ese día, incluidas imágenes exclusivas, y recopilaron testimonios de ocho testigos. El consorcio no encontró evidencia de ningún intercambio de disparos en la ubicación del periodista antes del tiroteo.

"Desde el incidente, sigo diciéndole al fotógrafo: siento que me van a matar".

Ameed Shehade todavía puede oír el sonido de la bala rozando su cabeza. El corresponsal de Al Araby TV y su camarógrafo, Rabi Al-Munayer, se encontraron bajo el fuego de las fuerzas israelíes mientras realizaban una tarea en una colina suavemente inclinada, que ofrecía una visibilidad clara. Su inconfundible identificación como periodistas -chalecos de prensa, cascos, trípodes, cámara y micrófono- no fue suficiente para protegerlos.

El periodista recibió al menos tres balas disparadas en su dirección, dos de las cuales impactaron en su cámara. Según Shehade, la cámara estaba colocada aproximadamente a medio metro de él, y a no más de 30 centímetros de Al-Munayer.

"Este es un mensaje que nos están enviando", dijo Shehade a Forbidden Stories, dejando de lado la voz segura que usa en la televisión. Su interpretación del incidente proviene de 14 años de experiencia trabajando como reportero en la Cisjordania ocupada.

"Por favor, graben lo que digo en caso de que suceda algo malo", dijo. "Nosotros, como reporteros que trabajamos en Cisjordania, sentimos ahora más que nunca que podríamos ir a hacer un reportaje y no volver jamás".

En las primeras horas del 4 de mayo, Shehade y Al-Munayer se dirigieron a Deir al-Ghusun, al noreste de la ciudad de Tulkarem, en la Cisjordania ocupada de Palestina, para cubrir una redada israelí que había estado en curso durante más de 12 horas. Según la Unidad del Portavoz de la Policía de Israel, la operación involucró a las fuerzas antiterroristas de la Policía de Israel, las FDI y el Shin Bet, guiadas por la inteligencia del Shin Bet y la Dirección de Inteligencia Militar (AMAN), con el objetivo de "frustrar una célula terrorista".

Las fuerzas israelíes arrasaron con una excavadora una casa de dos pisos que supuestamente pertenecía a miembros de Hamas, designada como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel en particular. Cinco palestinos murieron durante la noche, según el Ministerio de Salud palestino y las fuerzas israelíes; Hamás confirmó que cuatro de ellos eran miembros de su brazo armado al-Qassam.

Según seis periodistas presentes en el lugar ese día, junto con Shehade y Al-Munayer, que hablaron con Forbidden Stories y sus socios, no hubo actividad militar, disturbios ni siquiera lanzamiento de piedras en sus inmediaciones. Los combates más cercanos habrían tenido lugar alrededor de la casa atacada, a unos 290 metros de ellos.

A su llegada, la tripulación se instaló en la cima de una colina cercana para tener una mejor vista de los eventos en la casa, dijeron al consorcio.

Según Shehade, los soldados estaban conscientes de su presencia como reporteros; fueron claramente identificados como tales y no cambiaron de ubicación entre el momento en que llegaron a la colina, aproximadamente a las 8 a.m., y el momento del tiroteo, a las 10:30 a.m., (Forbidden Stories pudo extraer los metadatos de una foto tomada a las 9:28 a.m. donde se puede ver a ambos periodistas en el mismo lugar y con chalecos de prensa).

De acuerdo con las imágenes y la inteligencia de fuentes abiertas recopiladas por Forbidden Stories, al menos tres vehículos militares israelíes estaban posicionados a unos 60 metros de los periodistas. Las imágenes satelitales muestran un camino sin obstáculos entre los periodistas y los soldados: ningún edificio, solo una colina con vegetación local como una palmera y escasa hierba seca. Fue un disparo claro. En ese momento, Shehade dice que solo él y Al-Munayer estaban parados en esa esquina particular de la colina.

Forbidden Stories revisó la transmisión en vivo de Al Araby desde ese día, comenzando alrededor de las 8:20 a.m. hasta el anuncio retrasado del accidente alrededor de las 10:43 a.m. La transmisión de la cámara de Shehade y Al-Munayer apareció en pantalla durante al menos una hora y 50 minutos, sin que se reportaran disturbios a su alrededor durante la duración de la transmisión. Además, durante este período, los tres vehículos militares se pueden ver en el mismo lugar cada vez que las imágenes de video de Al-Munayer se enfocan allí.

En un extracto de este video en vivo publicado en línea por Al Araby TV esa misma mañana, el presentador le preguntó a Shehade: "¿Podría la situación escalar en las próximas horas?". La respuesta del periodista fue: "La conmoción se centra exclusivamente en la casa atacada... No estamos hablando de enfrentamientos en las casas aledañas, ni siquiera en los barrios aledaños".

Pero aproximadamente a las 10:30 a.m., la primera de al menos tres balas impactó justo al lado de los periodistas.

La cámara de la tripulación estaba grabando durante el ataque, captando la conversación de los periodistas y el sonido de dos balas impactando en el equipo. El primero parece haber golpeado el cable de la cámara, cortando la señal en vivo, y el segundo haber golpeado la propia cámara, haciendo que deje de funcionar inmediatamente.

"Mira, nos está disparando"

Forbidden Stories obtuvo este video de 34 segundos de la cámara de Al Araby TV que captura el momento en que las balas impactaron en el equipo.

La grabación comienza con el sonido de un disparo, después de lo cual la cámara se mueve ligeramente. Shehade explicó que accidentalmente empujaron el trípode mientras buscaban refugio, lo que resultó en el movimiento de la cámara que se ve en las imágenes. Hacia el final del video, se escucha un segundo disparo y la grabación termina abruptamente.

Inicialmente, los periodistas no estaban seguros de la fuente de los disparos. Shehade pensó que podría provenir de soldados cerca de la casa atacada. "Mira, nos está disparando", advirtió a su camarógrafo, como se puede escuchar en el video, instándolo a concentrarse en el jeep en ese lugar. Pero después de la conmoción inicial, se dieron cuenta de que los disparos podrían provenir de los vehículos del ejército que habían estado estacionados durante horas en la parte inferior de la colina con una vista sin obstáculos.

Un análisis independiente realizado por la agencia de investigación de audio Earshot explicó que cuando se dispara un arma de calibre intermedio hacia un dispositivo de grabación, generalmente se capturan dos sonidos distintos: el sonido supersónico de la bala y la explosión de la boca del cañón. Según Earshot, ambos sonidos fueron audibles en el video de 34 segundos de Al Araby TV, con un intervalo lo suficientemente largo entre los sonidos como para indicar que el dispositivo de grabación estaba en la línea de fuego.

El análisis de Earshot sugirió que, para el segundo disparo (el primero que impactó en la cámara), un tirador que disparara la munición estándar proporcionada por las fuerzas israelíes habría estado a unos 62 metros de distancia, lo que coincide con la ubicación donde los testigos oculares y las imágenes de video de esa mañana ubicaron al menos tres vehículos pertenecientes a las fuerzas israelíes, y con el ángulo de entrada de la bala.

El consultor forense de audio Rob Maher, que advirtió que sus comentarios se hicieron a título personal, también revisó los sonidos de ambos disparos. "Suponiendo que el material proporcionado fuera auténtico y estuviera disponible en las circunstancias descritas", su análisis concluyó que "si los sonidos identificados son, de hecho, una combinación de onda de choque y explosión de boca del cañón", los retrasos de tiempo corresponderían a una distancia de 62,1 metros para el segundo disparo.

El consorcio no pudo determinar el origen exacto del primer disparo, pero ambos expertos coincidieron en que se realizó desde un lugar diferente y más cercano.

Un examen forense de la cámara realizado por el consorcio confirmó los impactos de dos balas: una penetró en la cámara desde el frente en ángulo y se alojó en el interior, mientras que la otra penetró en la cámara desde el lado derecho, también en ángulo, y salió por la parte trasera.

Hablando bajo condición de anonimato, un experto en armas consultado por Forbidden Stories dijo que, dada la distancia entre los soldados y los periodistas, y considerando la presencia de orificios de entrada y salida, así como los fragmentos de bala encontrados dentro de la cámara, la probabilidad de que fueran balas perdidas era "extraordinariamente improbable".

En una respuesta del 7 de mayo al CPJ sobre el caso, la Oficina de América del Norte del ejército israelí dijo que "en ningún momento hubo disparos deliberados por parte de las fuerzas de las FDI contra periodistas". Según ellos, las fuerzas israelíes en la zona dispararon armas en respuesta a los disparos de los "terroristas". Cuando se les presentaron los resultados de esta investigación aproximadamente dos meses después, el ejército israelí se negó a comentar y redirigió el consorcio a la policía israelí, que, según ellos, llevó a cabo la operación. La policía israelí no respondió a nuestras preguntas específicas, pero declaró que "toma en serio todas las denuncias de lesiones a periodistas" y nos remitió a la "Unidad del Portavoz de las FDI" para "preguntas sobre jurisdicciones o actividades militares específicas"."

"Los soldados no ven periodistas, ven objetivos"

Desde el 7 de octubre de 2023, tras los ataques terroristas de Hamás en suelo israelí y el inicio de la guerra contra Gaza, varios periodistas que trabajan en la Cisjordania ocupada han denunciado un aumento de los riesgos asociados al ejercicio de su profesión, citando un aumento de la violencia contra los reporteros en toda Palestina.

El ex soldado israelí Joel Carmel, ahora miembro de Breaking the Silence (BTS), una ONG israelí establecida en 2004 por veteranos militares israelíes para permitirles contar confidencialmente sus experiencias en los Territorios Palestinos Ocupados, explicó a Forbidden Stories que las reglas de enfrentamiento se han vuelto muy laxas, y esto se ha vuelto más pronunciado después del 7 de octubre.

El ejército israelí le dijo al consorcio que "las Reglas de Enfrentamiento cumplen con la ley israelí y el derecho internacional" y que "debido a su clasificación, no pueden ser divulgadas".

"En última instancia, si el soldado sabe que siempre puede justificar disparar [a civiles] diciendo que se sintió amenazado, eso es lo que sucede, ¿verdad?" —dijo Carmel—. "Solo tienen que decir que se sintieron amenazados; No hace falta que lo demuestren. Y los soldados caminan con la sensación de que están bajo amenaza todo el tiempo... el entrenamiento que recibes en el ejército te da la sensación de que los palestinos son una amenaza".

"Los soldados en Cisjordania hoy caminan [y] cuando ven a los palestinos, ven enemigos. No ven periodistas, ven objetivos", agregó.

En un video filmado por el periodista independiente Issam Rimawi unos quince minutos después del incidente, que circuló en las redes sociales, se puede escuchar a sus colegas felicitar a Shehade y Al-Munayer por escapar de la muerte por segunda vez.

La primera vez fue menos de un año antes: en julio de 2023, Shehade y Al-Munayer se encontraron en la línea de fuego durante su cobertura de una operación militar israelí en el campo de refugiados de Yenín. Según el propio informe de Shehade sobre el incidente, así como los de otros medios internacionales [ver 1, 2, 3], los soldados en un jeep militar dispararon repetidamente contra su equipo. En un video publicado por The New Arab en el momento del incidente, se escuchan disparos, la cámara se sacude y se ve el transmisor de la tripulación en llamas.

El ejército israelí dijo al consorcio que el 3 de julio de 2023 marcó el comienzo de una "operación de las FDI y la Policía Fronteriza de Israel en el campo de Yenín" durante la cual "hubo fuertes intercambios de fuego con terroristas". Agregaron que "las FDI no tienen intención de dañar a ningún civil, incluidos periodistas".

Este incidente tuvo especial importancia por haber ocurrido en la misma ciudad donde la reconocida periodista Shireen Abu Akleh fue asesinada por disparos de francotiradores militares israelíes mientras cumplía una misión el 11 de mayo de 2022 [ver 1, 2].

"Perdí [la esperanza de obtener] justicia después de que mataran a nuestra colega Shireen", dijo Rimawi, quien también trabajó como periodista en Cisjordania durante 16 años, al consorcio. "El mundo entero estaba con ella, hablando de ella. No hubo 7 de octubre, no hubo nada. ¿Y cuál fue el resultado? Hasta el día de hoy, nadie ha sido condenado por el asesinato de Abu Akleh.

"Le temen a las cámaras. Por eso apuntan a los periodistas, porque no quieren que el mundo vea los crímenes".

Issam Rimawi

Periodista freelance

Los testimonios de seis periodistas, así como las fotografías y vídeos recopilados por Forbidden Stories y sus socios, confirman que al menos 14 periodistas estuvieron presentes en Deir al-Ghusun cubriendo las redadas, entre ellos Shehade y Al-Munayer. Algunos de ellos no estaban lejos de donde la tripulación fue atacada.

Aunque nadie más presenció el incidente, la mayoría de ellos se dieron cuenta del tiroteo justo después de que ocurrió: una transeúnte que presenció las secuelas inmediatas, y que pidió permanecer en el anonimato, dijo que vio, minutos después del tiroteo, al equipo tendido en el suelo para cubrirse.

Khaled Bdair, corresponsal de Al-Ghad TV, estaba de pie con el periodista Wafa Awad, de la agencia de noticias Wafa, en un lugar diferente en la misma colina donde Shehade y Al-Munayer estaban filmando. Cuando las fuerzas israelíes comenzaron a disparar, Bdair y Awad pensaron que ellos mismos podrían ser objetivos, pero pronto se dieron cuenta de que las balas habían impactado en el equipo de Al Araby (en este video se puede ver a Bdair informando sobre el incidente inmediatamente después para Al Ghad TV, visiblemente afectado por el tiroteo). Un corresponsal de Al Jazeera también anunció durante su transmisión que el ejército israelí había disparado contra los periodistas.

Los periodistas dijeron que no recibieron ninguna advertencia del ejército israelí sobre los riesgos en su sitio. "Nos habríamos mudado. Pero estábamos en una zona que estaba relativamente lejos del ejército. No hubo ninguna advertencia de peligro en absoluto", dijo Bdair.

Para Rimawi, el periodista independiente, la motivación del ejército israelí para atacar a los periodistas es clara. "Le temen a las cámaras", dijo. "Es por eso que atacan a los periodistas, porque no quieren que el mundo vea los crímenes".

"Es por eso que disparan directamente a la lente o al ojo del periodista", agregó. "Incluso si llevan chalecos de prensa... ya no tienen líneas rojas después del 7 de octubre".

Unos minutos antes del tiroteo contra el equipo de Al Araby TV, las fuerzas israelíes también lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra un grupo de una decena de periodistas, entre ellos Rimawi, que también estaban en misión y claramente identificados con chalecos de prensa.

En un clima de creciente violencia contra los periodistas, este segundo episodio de ataques por parte del ejército israelí justo un año después del tiroteo en Yenín ha pasado factura a la moral de Shehade. "Pienso en ello todos los días", dijo. "¿Por qué nos hicieron eso por segunda vez?"

Shehade le dijo a Forbidden Stories que, desde el incidente, a menudo le dice a su camarógrafo que teme ser asesinado mientras está en una tarea. "Si íbamos a ser asesinados por el ejército israelí, dijimos varias veces que estábamos siendo atacados y no nos sentíamos seguros", dijo.

A pesar de estas preocupaciones, Shehade y Al-Munayer continúan informando todos los días, vestidos con chalecos de prensa y cámara en mano, haciendo todo lo posible para llevar las historias de Cisjordania al resto del mundo.

Autor: Sofía Álvarez Jurado y Youssr Youssef (FS)