La destrucción de la infraestructura de prensa en Gaza: una estrategia para cegar al público

Desde el 7 de octubre, el ejército israelí parece haber apuntado deliberadamente a las cámaras que filman en vivo desde la Franja de Gaza. Los edificios que albergan a las organizaciones de prensa, refugios cruciales para los periodistas en la Franja de Gaza, han sido destruidos, con el aparente objetivo de sofocar la información e impedir que la realidad de la guerra en curso se transmita al mundo.

Forbidden Stories y sus socios han demostrado que la torre que alberga las oficinas de las AFP en Gaza fue objeto de dos ataques directos el 2 de noviembre de 2023, a pesar de las garantías del ejército israelí de que había clasificado las instalaciones de las AFP como "no objetivo".

El mismo día, los locales del Grupo Palestino de Medios de Comunicación, una productora que transmite imágenes en vivo desde la Franja de Gaza, también fueron atacados por el ejército israelí. Un periodista resultó herido en el ataque.

La Casa de Prensa, un santuario para los periodistas de Gaza, fue destruida el pasado mes de febrero por el ejército israelí. Su director murió por metralla cuando intentaba huir al sur de la Franja de Gaza con su familia.

Eran las 2 de la madrugada. el 10 de octubre de 2023, cuando Adel Zaanoun, periodista de la Agence France-Presse (AFP), hizo una llamada preocupada a sus superiores. El equipo de la AFP acababa de recibir una orden del ejército israelí de evacuar sus oficinas en la Torre Hajji, en el corazón de la ciudad de Gaza, una señal de que el edificio podría ser bombardeado.

Apenas unas horas antes, el presidente y director general de la AFP, Fabrice Fries, había compartido la dirección del edificio con el portavoz militar israelí en una carta, con el fin de evitar cualquier posible ataque.

—¿Deberíamos evacuar o quedarnos en el edificio? —preguntó Zaanoun a Marc Jourdier, jefe de la oficina de la AFP en Jerusalén, al otro lado de la línea. "No pierdas ni un minuto, evacua", respondió Jourdier. "Llamaré al ejército y me pondré en contacto contigo lo antes posible".

Al final, el edificio se salvó ese día, pero un ataque israelí a unos cientos de metros de distancia mató a tres periodistas palestinos que habían acudido a cubrir el esperado ataque. El ejército israelí llamó a Marc Jourdier más tarde esa noche para decirle que las instalaciones ahora estaban clasificadas como "no apropiadas".

Esta no es la primera vez que se ordena a los periodistas evacuar sus oficinas en Gaza debido a la amenaza de bombardeos israelíes, dijo Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas, en una entrevista. "El ejército israelí tiene un historial de ataques contra las estructuras de los medios de comunicación", explicó. En mayo de 2021, una torre que albergaba a la organización de medios qatarí Al Jazeera y a la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP) fue destruida por tres misiles, sobre la base, según el ejército israelí, de una amenaza inminente planteada por la presencia de Hamás en el edificio. Cuando se le preguntó públicamente, Israel no aportó ninguna prueba que respaldara esta afirmación.

Desde el 7 de octubre de 2023, el fenómeno ha adquirido proporciones sin precedentes. En respuesta al ataque terrorista de Hamas en suelo israelí, el ejército israelí ha bombardeado implacablemente la Franja de Gaza, un territorio de 365 kilómetros cuadrados apenas más grande que Malta. La cobertura noticiosa en la Franja de Gaza se ha vuelto extremadamente limitada.

"Cuando miras los conflictos en todo el mundo... por lo general, los medios de comunicación internacionales están en el terreno", dijo Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. "A ninguno de ellos se le ha permitido el acceso. O están incrustados dentro de las FDI".

Solo los periodistas de Gaza pueden informar sobre lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Luchan a diario por sobrevivir y encontrar lugares donde refugiarse. En muchos casos, sus lugares de trabajo ya no existen. Según el Sindicato de Periodistas Palestinos (PJS), alrededor de 70 organizaciones de prensa, incluidas estaciones de radio locales, agencias de noticias, torres de transmisión e institutos de formación de periodistas, han sido parcial o totalmente destruidas desde el comienzo de la guerra.

Forbidden Stories ha llevado a cabo esta investigación en colaboración con AFP, Arab Reporters for Investigative Journalism, Le Monde, Paper Trail Media y otros medios de comunicación internacionales como parte del Proyecto Gaza. Respaldado por los análisis de expertos en balística y audio, ilustra una de las muchas estrategias utilizadas por el ejército israelí para reprimir la información en Gaza: la destrucción de la infraestructura de prensa.

Una transmisión se apaga

El 13 de octubre de 2023, el ejército israelí ordenó a un millón de personas evacuar el norte de la Franja de Gaza. Tres días después de haber huido de sus oficinas en medio de la noche tras la llamada telefónica del ejército, los empleados de la AFP abandonaron la Torre Hajji, ubicada en el exclusivo barrio de Rimal, en el noroeste de Gaza. El equipo de ocho reporteros, fotógrafos, videoperiodistas y otros miembros del personal son gazatíes que han trabajado durante años con AFP, una de las pocas agencias internacionales que tiene oficinas en la Franja de Gaza.

"Dentro de Gaza, no hay medios de comunicación extranjeros", dijo Shuruq As'ad, portavoz de PJS, al consorcio. "[Las agencias de prensa internacionales] trabajan con los locales".

Antes de irse, la AFP dejó una cámara filmando desde un trípode en el piso 10 del edificio. Ahora conectada a paneles solares, la cámara estaba inicialmente conectada a un generador, que ocasionalmente era reabastecido por un empleado de la AFP. El objetivo era transmitir imágenes desde Gaza las 24 horas del día, los siete días de la semana. Aunque ocasionalmente fue interrumpida por problemas técnicos, la transmisión fue una de las últimas fuentes de imágenes en vivo de la Franja de Gaza. Como tal, fue monitoreado constantemente por los medios de comunicación globales.

El 2 de noviembre a las 12:09 p.m. hora local, mientras la cámara capturaba el zumbido de los aviones y las columnas de humo que emanaban de los edificios en el norte de Gaza, el video tembló repentinamente y el humo bloqueó la lente. Un ataque a solo unos metros de distancia acababa de ser grabado en vivo, imágenes que se verían en todo el mundo.

"La ubicación de esta oficina es conocida por todos y [el gobierno israelí] se lo ha recordado varias veces en los últimos días, precisamente para evitar un ataque de este tipo y para permitirnos seguir proporcionando imágenes sobre el terreno", se apresuró a decir Fries, el director ejecutivo de la AFP, en X (antes Twitter).

Las coordenadas del edificio han sido entregadas al ejército israelí en varias ocasiones, al igual que las de muchas otras oficinas de medios de comunicación, hospitales y sitios humanitarios en la Franja de Gaza. El ejército israelí había asegurado a la AFP al comienzo del conflicto que el edificio estaba clasificado como "no objetivo".Interrogado por la AFP en ese momento, el ejército israelí negó cualquier ataque contra la Torre Hajji. Parece que hubo un ataque de las FDI cerca del edificio para eliminar una amenaza inmediata", dijo un portavoz en un comunicado.

El edificio sufrió daños significativos. Imágenes exclusivas tomadas por AFP, socio del Proyecto Gaza, ilustran la magnitud de la destrucción. A lo largo de las instalaciones cubiertas de polvo de la agencia, fragmentos de vidrio ensucian el suelo. En una sala donde los servidores de computadoras se balancean precariamente en un estante, un enorme agujero en una pared revela una visión del sureste de la Franja de Gaza.

Al ser contactado como parte de esta investigación, el portavoz militar israelí reiteró que "las oficinas de la agencia AFP no fueron el objetivo del ataque, y los daños podrían haber sido causados por la onda expansiva o la metralla."

Si bien el ejército israelí niega haber bombardeado la torre, varios ataques alcanzaron el edificio, algunos a pocos metros de la cámara. Así lo revela un análisis de las imágenes en directo recuperadas por el consorcio.

¿Las transmisiones en vivo están dirigidas?

Forbidden Stories y sus socios descubrieron que el 2 de noviembre de 2023 hubo al menos dos impactos directos en el edificio que alberga las oficinas de la AFP entre las 11:55 a.m. y las 12:09 p.m. hora local.

Las imágenes en vivo de ambos ataques muestran el rápido destello de un disparo en el horizonte y una explosión casi cuatro segundos después.

Gracias al trabajo de investigación de código abierto de nuestros socios Le Monde y Paper Trail Media, con el apoyo de Earshot, una organización especializada en la producción de investigaciones de audio en defensa de los derechos humanos, pudimos identificar el origen de los disparos: una zona desierta a unos tres kilómetros de distancia, con una línea de fuego limpia hacia la torre. Un análisis más detallado de la velocidad y las características de las municiones concluye que lo más probable es que fuera un tanque el que las disparó.

Adrian Wilkinson, un ingeniero forense de explosivos que trabaja regularmente para las Naciones Unidas, dice que "es casi seguro que la oficina de la AFP fue tiroteada por un tanque israelí". Descarta la posibilidad de golpes accidentales. Al menos otros cinco expertos, entre ellos el investigador independiente de armas y conflictos War Noir y el ex técnico de desactivación de artefactos explosivos del Ejército de EE.UU. Trevor Ball, están de acuerdo.

El análisis de dos imágenes satelitales del 31 de octubre y el 3 de noviembre compartidas por Planet Labs confirma la presencia de huellas de tanques en el área en ese momento. Existe otra imagen satelital fechada el mismo día. Pertenece a Maxar Technologies, una empresa especializada también en imágenes satelitales, pero no quiso compartir información precisa que permitiera localizar los tanques israelíes. Maxar declinó hacer comentarios en el momento de la publicación.

Pero el análisis de las imágenes en vivo condujo a otro descubrimiento. Pocos minutos antes de los dos ataques contra las oficinas de la AFP, se produjo otra explosión en un edificio vecino: la Torre Al-Ghifari, que también alberga cámaras.

En el piso 16 de esta torre, una de las más altas de la Franja de Gaza, se encuentran las oficinas del Grupo de Medios de Comunicación Palestinos (PMG). En particular, esta productora de medios de comunicación proporciona a los medios una vista sin obstáculos de Gaza a través de las imágenes grabadas por sus cámaras. Justo antes de las 10 de la mañana del 2 de noviembre de 2023, varias cámaras colocadas en las ventanas norte, sur, este y oeste de la oficina enviaban imágenes en directo a varios servicios de noticias internacionales, entre ellos Reuters y Al Arabiya, cuando sonó una explosión.

Esa mañana, Ismail Abu Hatab estaba preparando su café y terminando de descargar las imágenes de ayer. Periodista independiente, había dormido en las oficinas del PMG y estaba listo para un nuevo día de trabajo. "Agarré la cámara y luego no vi nada. No podía oír nada. Todo lo que recuerdo es una línea amarilla de luz", dijo Hatab en una entrevista con el consorcio.

Otro periodista filmó la escena: una densa humareda inundó las oficinas, a través de las cuales se ve vagamente el trípode de una cámara, aún en pie en la distancia. Hatab resultó herido en la pierna y fue trasladado rápidamente al Hospital Al-Shifa, que todavía estaba operativo en ese momento. No regresó a las oficinas de PMG.

Preguntado por los posibles motivos del ataque contra el piso 16 de la torre, el corazón mismo del PMG, el consejero delegado, Hassan Madhoun, explicó en una entrevista con el consorcio que los tanques israelíes habían llegado al norte de Gaza el 31 de octubre de 2023. Según Madhoun, el ejército israelí quería comenzar sus operaciones e impedir la difusión de cualquier imagen que mostrara los crímenes y la destrucción que cometió.

"Así que nos atacaron", dijo Madhoun. "Transmitimos la imagen tal cual. No lo comentamos, lo informamos tal cual. Pero la imagen parece molestar al ejército israelí."

Cuando se le contactó sobre este posible ataque, el portavoz militar israelí respondió que no estaban al tanto de un ataque en el lugar y la fecha proporcionados.

Aunque no es una prueba formal de una estrategia deliberada por parte del ejército israelí, esta serie de ataques, que ocurrieron en la ubicación exacta de las cámaras de PMG y a pocos metros de la cámara de AFP en la Torre Hajji, proporciona una serie de pistas. Un administrador de la Torre Hajji pidió a la AFP que detuviera su transmisión en vivo por un tiempo, por temor a nuevos ataques. Sin que nadie pudiera regresar a las oficinas para reiniciar la transmisión, se cerró definitivamente el 12 de noviembre a las 10:31 a.m., poniendo fin a cualquier transmisión en vivo de imágenes desde Gaza.

"Realmente necesitamos que Israel regrese y explique cuál es su política en torno a las transmisiones en vivo en diferentes lugares", dijo Phil Chetwynd, jefe de información de AFP, en una entrevista con el consorcio. "Y si de alguna manera son vistos como objetivos legítimos, porque hay suficiente evidencia circunstancial para hacernos sospechar que así es como están trabajando."

"Cuando existe un gran potencial para que se cometa un crimen de guerra, obviamente, la transmisión en vivo se convierte en evidencia crítica", agregó Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión.

Las tácticas del gobierno israelí no sólo impiden las actividades estrictamente periodísticas en la Franja de Gaza. El 21 de mayo, las autoridades confiscaron de AP equipos pertenecientes a un equipo con sede en Israel con el pretexto de que los periodistas habían violado una nueva ley de medios al proporcionar imágenes en vivo a Al Jazeera. Poco antes de que se confiscara el equipo, los periodistas simplemente habían estado filmando y transmitiendo una vista general del norte de Gaza desde Sderot, una ciudad de Israel a menos de un kilómetro de la Franja.

"Al destruir intencionalmente los medios de comunicación, las FDI no solo están infligiendo daños materiales inaceptables a las operaciones de noticias", dijo Reporteros sin Fronteras en su sitio web, en 2021, cuando la torre que albergaba a Al Jazeera y AP fue destruida. "También, en términos más generales, están obstruyendo la cobertura mediática de un conflicto que afecta directamente a la población civil."

La destrucción de las oficinas de AFP y PMG representa una pérdida significativa para los periodistas que esperaban regresar algún día. Las oficinas de la AFP eran "un lugar donde realmente [el personal] podía ir sin miedo", dijo Chetwynd. Al describir las sensaciones del equipo, agregó: "si son capaces de golpear nuestro lugar, nuestra oficina. Nuestro lugar de seguridad, no tenemos otro lugar de seguridad en toda la Franja de Gaza". El efecto psicológico en su equipo es enorme. Yahya Hassouna, periodista de la AFP desde 2009, describió la Torre Hajji en una entrevista con el consorcio como "el lugar donde estaban todos mis sueños: mi futuro, mi vida, mi oficina.Considerada por muchos de ellos como su segundo hogar, esta base de operaciones proporcionó a los periodistas en Gaza un apoyo logístico crucial.

Un refugio para periodistas

La Casa de la Prensa, situada a tiro de piedra de una torre de telecomunicaciones en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, fue en su día un santuario para los periodistas. Escala obligatoria, era un lugar para reunirse con los colegas, así como para encontrar comida, una red y chalecos protectores. Para Shuruq As'ad, del PJS, "era realmente uno de los lugares más seguros para los periodistas" en Gaza antes de que comenzara la última ofensiva israelí.

Después de que Hamás consolidara su poder en 2007, tras una victoria electoral que llevó a enfrentamientos fratricidas con la Autoridad Palestina liderada por Fatah de Mahmoud Abbas, los periodistas en Gaza fueron vistos únicamente en términos de su lealtad política. Era difícil conseguir acreditaciones o incluso cubrir una conferencia de prensa para cualquiera que no perteneciera a una u otra facción. Así nació Press House en 2013.

"Lo llaman el jeque de los periodistas"

Hikmat Yousef

Amigo de Bilal Jadallah

Ibrahim Barzak, ex corresponsal de la AP en Gaza y miembro de la junta directiva de la organización, relató la génesis del proyecto. "No había lugar ni estructura para los periodistas independientes, gente que no está afiliada en absoluto", dijo.

Bilal Jadallah es el hombre que tuvo la idea de este refugio de las presiones políticas. "Jadallah hizo un gran avance" en la creación de este lugar, dijo su amigo y editor en jefe de Sawa News, un medio de comunicación independiente ubicado en la institución, Hikmat Yousef. "Es por eso que los periodistas lo aman. Lo llaman el jeque de los periodistas. Es el padre espiritual de los periodistas porque nunca le falló a nadie en toda su carrera periodística."

Desde el principio, Jadallah quería hacer de la Casa de la Prensa un lugar independiente donde cualquiera pudiera reunirse. Presuntamente murió por metralla el 19 de noviembre de 2023, cuando intentaba reunirse con su familia en el sur de la Franja de Gaza en automóvil.

Jadallah y la Casa de Prensa eran conocidos más allá de Gaza. Las fotos de diplomáticos alemanes, franceses y daneses publicadas en las cuentas de redes sociales de la Casa de Prensa dan testimonio del reconocimiento internacional de la institución. Según su sitio web, entre los donantes y socios de Press House se encuentran Canadá, la UNESCO y la UE, así como Noruega -que reconoció formalmente al Estado palestino el 28 de mayo- y Suiza.

"Financiamos actividades relacionadas con el desarrollo de capacidades para jóvenes periodistas que acaban de graduarse de los establecimientos de educación superior en Gaza (...) Y financiar la adquisición de equipos de protección para periodistas", dijo Ruben André Johansen, quien supervisa la subvención otorgada por Noruega.

"Los noruegos y los suizos dieron nuestras coordenadas al ejército" para evitar cualquier ataque, dijo Rami Abu Jamous, director interino de Press House. Pero fue en vano.

"Era como una colmena"

El 9 de octubre de 2023, el pánico era palpable entre los periodistas de Gaza. Ese día, decenas de ellos se refugiaron en la Casa de la Prensa para equiparse con equipos de protección y reunirse en el refugio. "Jadallah decidió convertir la Casa de Prensa en una estación de trabajo para periodistas", dijo Barzak. "Podrían venir y usar el generador y tener acceso gratuito a internet, por supuesto".

En total, se distribuyeron alrededor de 80 chalecos antibalas estampados con el logotipo de Press House y la palabra "prensa". "Era como una colmena", dijo Yousef.

Unas horas más tarde, un ataque destruyó el edificio vecino que albergaba a Paltel, uno de los principales proveedores de internet de Gaza. La Casa de Prensa también fue alcanzada y la conexión a internet quedó cortada permanentemente. Allí, los periodistas perdieron el contacto con el mundo exterior.

Cuatro días después, el 13 de octubre de 2023, los periodistas de Press House, al igual que los de la AFP a unas calles más allá, fueron evacuados por orden del ejército israelí. Migraron en una marcha forzada hacia el sur de la Franja de Gaza, siguiendo el mismo movimiento que las poblaciones desplazadas que llegaban desde el norte.

Desde entonces, esta "colmena" de periodistas se ha convertido en un templo del silencio. Junto con Jadallah, otros dos empleados de la Casa de Prensa, Ahmed Fatima y Mohammed Al Jaja, fueron asesinados. De los 80 periodistas que recibieron chalecos antibalas de la Casa de Prensa, 11 han perdido la vida; según Hatem Rawagh, un fotógrafo de Press House que también está a cargo de las operaciones de emergencia, Fátima y Al Jaja se encuentran entre esos 11.

"La Casa de la Prensa fue mi pluma, mi lengua, mis ojos, mis oídos"

Ahmed Qannan

Uno de los fundadores de Press House

Pudimos localizar a la última persona que durmió en las oficinas de la Casa de Prensa. Mohammed Salem, ex gerente financiero de la institución, le prometió a Jadallah que cuidaría del lugar si lo mataban. Se refugió allí con su familia durante varios meses y describió la angustia de ese período en múltiples entrevistas con el consorcio. El 29 de enero de 2024, descubrió que las tropas israelíes estaban a solo 100 metros de la Casa de Prensa.

"Un tanque estaba en la calle a las 5 a.m., con el cañón del arma apuntando hacia la Casa de Prensa, justo hacia nosotros", dijo. Los tres días que estuve atrapado [allí] vi la muerte". En la mañana del cuarto día, el 1 de febrero, Salem aprovechó un breve momento de calma y logró salir de las oficinas in extremis con su familia, inseguro de lo que sería de la Casa de Prensa.

Después de 11 días de ocupación, el ejército israelí se retiró de la zona. Salem regresó a la Casa de la Prensa en bicicleta el 10 de febrero. Computadoras, escritorios y equipos de radio habían sido destruidos. Según él, el edificio había sido devastado intencionalmente por el uso de explosivos. "Ninguno de los edificios alrededor de la Casa de Prensa resultó dañado", dijo. "Si hubiera habido un ataque aéreo, todo habría sido arrasado". No fue posible confirmar de forma independiente este análisis.

Al atacar todas las instalaciones y equipos de prensa, el ejército israelí no sólo corta cualquier fuente de imágenes e información en Gaza, sino que también compromete la logística que los periodistas necesitan para llevar a cabo su misión.

"La Casa de la Prensa era mi pluma, mi lengua, mis ojos, mis oídos... Ahora soy un amputado", dijo Ahmed Qannan, uno de los fundadores de la organización, que hoy está desempleado.

Antes de que estallara la guerra, se inauguró en el jardín de la Casa de la Prensa una exposición sobre la belleza de la ciudad de Gaza –sus carreteras, parques, jardines y costas vistos a través de los ojos de los fotógrafos de Gaza–. Nueve meses después, estas fotos están enterradas bajo los escombros.