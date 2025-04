Muerte desde las alturas: cómo los aviones no tripulados están matando a periodistas en Gaza

Israel dice que toma precauciones estrictas para evitar víctimas civiles en su uso de vehículos aéreos no tripulados. Pero ha surgido un patrón de periodistas en Gaza que han sido atacados por aviones no tripulados israelíes. Desde el 7 de octubre, al menos 18 miembros del personal de los medios de comunicación parecen haber sido víctimas de ataques con aviones no tripulados.

Al menos 18 periodistas han resultado heridos o muertos por presuntos ataques con aviones no tripulados desde el 7 de octubre; Cuatro llevaban chalecos de prensa y eran claramente identificables como periodistas

Lavender, un programa basado en inteligencia artificial utilizado para generar una lista de asesinatos, ha servido como modelo para ataques con drones desde el 7 de octubre

Los aviones no tripulados proporcionan medios tecnológicos para evitar víctimas civiles, pero se están utilizando en una estrategia más amplia de respuesta desproporcionada contra civiles, incluidos periodistas

En la tarde del 22 de enero, cuatro periodistas escalaron una pequeña colina en Tal Al-Zaatar, en el norte de Gaza. Anas Al-Sharif, Mahmoud Shalha, Emad Ghaboun y Mahmoud Sabbah –algunos de los pocos periodistas que quedan en la región– habían estado informando sobre la hambruna que se ha apoderado de Gaza desde que comenzó la ofensiva israelí el otoño pasado, tras los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre en suelo israelí. Estaban buscando una señal de internet para transmitir videos a sus editores cuando una explosión derribó al grupo.

En medio de una nube de humo, Al-Sharif, que llevaba un chaleco de prensa y sufrió heridas leves en la espalda, corrió hacia sus colegas, que ahora yacían entre los escombros manchados de sangre. Ghaboun tuvo que ser trasladado a un hospital cercano en la pala de una excavadora. (Un civil perdió la vida en el mismo ataque.)

Los periodistas presentes dijeron que recuerdan un "dron de vigilancia" apuntando contra ellos; Aunque no pudimos obtener imágenes en tiempo real del ataque, un video que Al-Sharif tomó después del ataque, que fue analizado por expertos, corrobora la presencia de un dron.

Durante cuatro meses, un equipo de 50 periodistas coordinado por Forbidden Stories investigó las heridas y asesinatos de más de 100 miembros del personal de los medios de comunicación en Gaza a manos de las fuerzas israelíes. Si bien el ejército israelí afirma que no ataca deliberadamente a los periodistas, nuestros hallazgos sugieren que al menos 18 trabajadores de los medios de comunicación murieron o resultaron heridos por ataques de precisión probablemente lanzados desde vehículos aéreos no tripulados (UAV), en violación de las leyes de la guerra. Cuatro llevaban chalecos de prensa y fueron identificados como periodistas. Tal Al-Zaatar es solo un caso en lo que parece ser parte de un patrón.

Según el derecho internacional humanitario, los ejércitos deben distinguir entre combatientes y no combatientes, y dirigir los ataques solo contra objetivos militares. Atacar intencionadamente a civiles, incluidos periodistas, es un crimen de guerra. Incluso si un objetivo militar es legítimo, el ataque no debe causar un número excesivo de bajas civiles, lesiones o daños desproporcionados con respecto a los beneficios militares previstos.

Los drones, coinciden los expertos, tienen las capacidades tecnológicas para minimizar las bajas. Durante una campaña militar israelí de 11 días contra Hamás en 2021, por ejemplo, los vehículos aéreos no tripulados permitieron la "cancelación en tiempo real" de los ataques aéreos que pusieron en peligro la vida de civiles, según un análisis publicado por el investigador militar israelí Dr. Liran Antebi en 2022. El patrón actual, por lo tanto, plantea una pregunta central: ¿cómo es posible que tantos periodistas sean asesinados por vehículos aéreos no tripulados?

"La precisión podría significar evitar vidas civiles, o podría significar atacar a civiles"

James Rogers

Experto en drones de la Universidad de Cornell

Los aviones no tripulados llevan explosivos más pequeños que los aviones de combate y pueden alcanzar un objetivo quirúrgicamente, "a menos de un pie de donde estemos iluminando nuestro láser", dijo Brandon Bryant, ex sargento de la Fuerza Aérea de EE. UU. "Puedes echar un vistazo a tu alrededor, comprobar que no hay civiles cerca... y evitar la reacción violenta que conlleva hacer estallar a demasiados civiles", dijo a Forbidden Stories un experto francés en drones, que pidió permanecer en el anonimato.

Sin embargo, ese día en Tal Al-Zaatar, algo detonó "en medio de nuestro grupo", dijo Al-Sharif. Al analizar las imágenes de Forbidden Stories, Bryant concluyó que el zumbido distintivo en el video de Al-Sharif es "definitivamente un dron. Nunca olvidaré ese sonido".

Más precisamente, dijo, es un vehículo "de hélice, de vuelo bajo, de movimiento lento". La evaluación de Bryant fue respaldada por un investigador alemán de drones y defensa, que habló con el consorcio de forma anónima. "El sonido de fondo se asemeja al que hacen los vehículos aéreos no tripulados que usan motores de pistón o turbohélices".

Forbidden Stories trabajó con la agencia de investigación de audio Earshot para realizar análisis de audio forenses de los videos recopilados por el consorcio; nuestros hallazgos indican que el ejército israelí actualmente utiliza drones turbohélice y con motor de pistón en Gaza para reconocimiento y ataques.

Las secuelas de la explosión, agregó Bryant, sugieren el uso de un misil de bajo impacto, que suelen llevar los aviones no tripulados. "Si estuvieran lanzando bombas a través de cazas o F-16, estarían aniquilando a estas personas. No habría sobrevivientes", dijo a Forbidden Stories. "Estoy muy seguro de que se trata de un ataque con aviones no tripulados". (Según la inteligencia de fuente abierta recopilada por Forbidden Stories, toda la infraestructura circundante había sido destruida antes del ataque, lo que descarta la posibilidad de que el misil estuviera dirigido a edificios cercanos).

(El ejército israelí, según un portavoz, dijo que no tiene conocimiento de ningún ataque realizado en estas coordenadas en enero).

"Las FDI tienen un alto grado de conocimiento de a quién están matando"

Mientras que algunos expertos elogian a los drones por su precisión, otros argumentan que golpear un objetivo quirúrgicamente no siempre significa golpear un objetivo legal o apropiado. "La precisión podría significar evitar vidas civiles, o podría significar atacar a civiles; un ataque de precisión solo significa la destrucción garantizada de un objetivo que golpeas", dijo James Rogers, experto en drones de la Universidad de Cornell. "Vivimos en un mundo de aviones no tripulados muy proliferado con una variedad de grupos estatales y no estatales, algunos que quieren reducir los costos de la guerra y otros que quieren maximizar el daño".

"Esperaba que un segundo misil impactara en cualquier momento"

Wael Al-Dahdouh

Jefe de la oficina de Al-Jazeera en Gaza

Las señales son una parte esencial de la adquisición de objetivos de drones; la actividad en línea puede ser interceptada, revelando la ubicación de una persona, según los expertos. Los ataques con aviones no tripulados suelen estar dirigidos a los teléfonos. "La guerra de drones opera en un ecosistema de inteligencia de señales e infraestructura de comunicaciones, por lo que las FDI... atacar objetivos con un fuerte grado de conocimiento de a quién está matando", explicó Khalil Dewan, abogado e investigador de guerra con drones. "Para la guerra de drones, los teléfonos móviles, las tarjetas SIM de celulares, el uso de ciertas aplicaciones de redes sociales con configuraciones de ubicación y la transmisión en vivo lo exponen a uno al mapeo de objetivos", agregó.

De la misma manera que las personas tienen sentidos (oyen, ven y huelen), un dron tiene sensores a bordo y un enlace de radio que transfiere los datos recopilados a una estación terrestre, que luego identifica el objetivo. Las cámaras infrarrojas y los sensores electroópticos también permiten la confirmación visual del objetivo, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables o que el dron vuele lo suficientemente bajo.

Bryant, quien solía operar el dron MQ-1B Predator ahora retirado, señala que la visibilidad ya era clara a principios de la década de 2010. Si bien no es posible distinguir los detalles faciales, "definitivamente nos acercamos lo suficiente como para poder ver detalles en la ropa. Diría que la definición de la cámara ha aumentado desde entonces", explicó. "Se puede ver el tamaño de una persona, se puede decir por su forma de caminar si es hombre o mujer, si es gordo o delgado", dijo una fuente militar israelí que trabajó con vehículos aéreos no tripulados.

Con algunos modelos de drones utilizados por el ejército israelí, la visibilidad es lo suficientemente clara como para que un operador de drones pueda ver un chaleco de prensa, dijeron los expertos a Forbidden Stories. "Bajo ninguna circunstancia se puede imaginar que los soldados tengan permiso para disparar contra una persona que claramente lleva el cartel de la prensa... y no participó en ninguna hostilidad", dijo Asa Kasher, quien redactó el Código de Ética de las FDI de 1994.

"Estoy seguro de que filmó hasta el final"

El 15 de diciembre, Samer Abu Daqqa, un camarógrafo de Al Jazeera de 45 años y padre de cuatro hijos, estaba filmando la destrucción en el centro de Khan Younis con su amigo y colega Wael Al-Dahdouh, uno de los periodistas más venerados de Gaza. Abu Daqqa y Al-Dahdouh, ambos con chalecos de prensa, acompañaron a un equipo de Defensa Civil, una unidad de socorristas y bomberos. Cuando terminaron de informar y regresaron a los vehículos de la tripulación, fueron alcanzados por lo que testigos, organizaciones independientes y Al Jazeera afirmaron que fue un ataque con aviones no tripulados. "Caí al suelo", dijo Al-Dahdouh a Al Jazeera Arabic desde su cama de hospital. "Apenas podía mantenerme en pie, me sentía mareado y esperaba que un segundo misil impactara en cualquier momento".

Cuando miró a su alrededor, vio que tres miembros del equipo de Defensa Civil habían sido asesinados. Un poco más lejos yacía un herido -pero vivo- Abu Daqqa. Sangrando por su brazo derecho, Al-Dahdouh logró llegar a los vehículos de la Defensa Civil a cientos de metros de distancia. "Le pedí a los hombres de la ambulancia que regresaran por Samer, pero me dijeron que teníamos que irnos de inmediato y enviar otro automóvil para evitar ser atacados", dijo Al-Dahdouh a Al Jazeera. Los drones, dijo, estaban por todas partes.

Después de que las ambulancias no llegaran a Abu Daqqa durante más de cinco horas, los rescatistas llegaron al lugar. Bilal Hamdan, un socorrista, relató cómo un colega "encontró el cuerpo de Samer Abu Daqqa hecho pedazos". Los rescatistas de Defensa Civil concluyeron que fue alcanzado por al menos dos impactos. También encontraron el chaleco de prensa de Abu Daqqa apoyado contra una pared. "Para nosotros, esto fue una prueba de que estaba vivo al principio, que se quitó la chaqueta porque era pesada".

"Estoy seguro de que filmó hasta el final", dijo Ibrahim Qanan, colega y amigo de Abu Daqqa. "Era un gran profesional y la persona más dulce", y agregó que su cámara quedó totalmente destruida en el ataque. (Un portavoz militar israelí dijo que el caso de Abu Daqqa está siendo examinado internamente).

Al Jazeera confirmó que está presentando el caso de Abu Daqqa ante la Corte Penal Internacional (CPI), solicitando al fiscal que investigue el caso como un posible crimen de guerra y crimen contra la humanidad. El abogado Rodney Dixon dijo que Al Jazeera no ha visto evidencia de necesidad militar para atacar al grupo, y que "por lo tanto, equivale a un ataque deliberado contra periodistas civiles".

"Una estrategia de respuesta desproporcionada"

Para el abogado e investigador Khalil Dewan, la guerra de aviones no tripulados de Israel es muy preocupante. "Es una obligación legal ejercer una distinción entre combatientes y no combatientes", dijo, "y aunque las FDI afirman ser el ejército más moral del mundo, eso está sujeto a debate dado que los medios informan sobre un nivel colosal de víctimas civiles".

Los informes del consorcio, respaldados por varios expertos en drones, encontraron que las FDI tienen todas las capacidades tecnológicas y militares para evitar daños colaterales al apuntar, lo que han hecho "muchas veces", dijo al consorcio un experto francés en inteligencia artificial y tecnología militar, que solicitó el anonimato. "Pero en este momento, esa no es la voluntad política. La voluntad política es en realidad una estrategia de respuesta desproporcionada".

Según reveló +972, un socio en este proyecto, el ejército israelí ha ampliado la autorización para bombardear objetivos no militares y ha aflojado las restricciones sobre las víctimas civiles desde octubre. También está utilizando varios sistemas de inteligencia artificial para generar objetivos. Lavender, un programa basado en inteligencia artificial utilizado para generar una lista de asesinatos de más de 37.000 personas, ha servido como modelo para ataques con aviones no tripulados desde el 7 de octubre, según descubrió el consorcio.

Un informe de +972 y Local Call descubrió que el método de Lavender para identificar objetivos para el asesinato implica calificar a casi toda la población palestina en Gaza en función de ciertas características que supuestamente los hacen más propensos a ser militantes. Según un libro escrito por el jefe de la división de inteligencia de élite de Israel, la Unidad 8200, pionero en el uso de la IA por parte del ejército, las características relevantes podrían incluir estar en un grupo de Whatsapp con un militante conocido, cambiar de teléfono celular y direcciones con frecuencia.

Una fuente de inteligencia militar israelí, que pidió permanecer en el anonimato, dijo al consorcio que, si bien no tiene pruebas de que Lavender marque a los periodistas como objetivos, es "posible" que el programa identifique erróneamente a los periodistas como operativos de Hamas. En un caso del que la fuente tenía conocimiento personal, dijo, un periodista fue "casi asesinado". Varias otras fuentes dijeron que no estaban al tanto de que el ejército israelí tuviera una lista de periodistas palestinos en Gaza para examinar y filtrar a cualquiera que aparezca en las listas de asesinatos generadas por IA.

"Hay periodistas que hablan mucho con funcionarios o militantes de Hamas", dijo otra fuente militar israelí al consorcio. "Es probable que un periodista en Gaza esté en grupos de WhatsApp [de Hamas] y que el periodista los llame. Así que tiene sentido que Lavender lo etiquete como un militante de Hamas".

Tales errores han ocurrido en el pasado. A principios de la década de 2010, un documento filtrado de la NSA reveló que el gobierno de Estados Unidos etiquetó erróneamente a Ahmad Muaffaq Zaidan, jefe de la oficina de Al Jazeera en Islamabad, como un mensajero de Al-Qaeda, colocándolo en una lista de presuntos terroristas. El documento se refería a SKYNET, un sistema de inteligencia artificial que analiza los metadatos de las personas para detectar "patrones de comportamiento" sospechosos. Los objetivos identificados fueron presuntamente ejecutados en ataques con aviones no tripulados.

Al igual que el ejército israelí, el gobierno de Estados Unidos insistió en que siempre había un ser humano en el circuito. Pero según Jennifer Gibson, una abogada de derechos humanos familiarizada con el caso de Zaidan, el sistema es tan defectuoso que "si el humano presiona el botón es irrelevante si la computadora eligió el objetivo".

(Cuando se le preguntó si alguno de los periodistas alcanzados por los ataques con aviones no tripulados estaba en las listas de asesinatos de Lavender, un portavoz de las fuerzas israelíes dijo: "Las FDI no utilizan sistemas de inteligencia artificial para identificar a los operativos militares").

"Difusión de la responsabilidad"

El 13 de noviembre, Ahmed Fatima, un fotógrafo de Al-Qahera News que trabajaba para Press House Palestine, una organización sin fines de lucro que apoya a los medios de comunicación palestinos independientes, fue asesinado a tiros por un avión no tripulado israelí mientras sostenía a su hijo herido de 6 años a 50 metros de su casa, según testigos. Fátima estaba tratando de llevar a su hijo al hospital después de que su casa fuera bombardeada, dijo su viuda.

Unos meses después, el 24 de febrero, Abdallah Al Hajj, de 34 años, fue víctima de un ataque con drones que mató a otras dos personas. Fotoperiodista de la UNRWA y de Al Quds, con sede en Jerusalén, Al Hajj fue uno de los primeros periodistas en documentar la destrucción a gran escala en Gaza, gracias a su pequeño avión no tripulado. Sus fotos fueron compartidas en todo el mundo.

Ese día, dijo, después de filmar en un campo de desplazados llamado Al-Shati, "guardé mi dron y me dirigí hacia unos pescadores. En el momento en que pregunté por el precio, me atacaron". Ahora, está recibiendo tratamiento en Qatar, donde miembros del consorcio lo entrevistaron. "Estuve inconsciente durante tres días", dijo desde su cama de hospital en Doha. Le amputaron ambas piernas por encima de las rodillas.

(Un portavoz militar israelí dijo que los ataques, respectivamente, estaban dirigidos contra "una infraestructura terrorista y un operativo militar de Hamas" y "una célula terrorista que usaba un avión no tripulado".)

"No debería suceder, ni uno solo", dijo Kasher, autor del código de ética militar israelí, a Forbidden Stories. "Ningún miembro de la prensa debería haber sido asesinado en las circunstancias normales de las hostilidades en Gaza. Es ilegal. No es ético. La persona que lo hace debe ser llevada ante los tribunales".

La rendición de cuentas, sin embargo, es poco probable con la guerra de drones, dijo Lisa Ling, ex sargento técnico de EE. UU. en sistemas de vigilancia con drones, a Forbidden Stories en una entrevista. "Hay una difusión de la responsabilidad, donde la gente tiene tan poca información, y hay tantas piezas que entran en el disparo de un dron, que sería difícil determinar quién es realmente el responsable".

Un portavoz militar israelí dijo que ningún ataque aéreo es "llevado a cabo sin supervisión, aprobación y ejecución final por parte de oficiales de las FDI", y que "las FDI dirigen sus ataques solo hacia objetivos militares y operativos militares y llevan a cabo ataques de acuerdo con las reglas de proporcionalidad y precauciones en los ataques".

Al redactar las normas para los asesinatos selectivos a principios de la década de 2000, el Departamento de Derecho Internacional de las FDI estipuló que sólo las personas que participaran directamente en las hostilidades podían ser objeto de ataques. "La lógica era: 'Voy a usarlo con moderación, contra las personas de más alto nivel, solo cuando no tenga otra alternativa'", dijo Gabriella Blum, quien participó en la redacción de estas directrices, a The Intercept en 2018. "Ese ya no parece ser el caso".

"Me parece un poco nauseabundo pensar que la gente podría acostumbrarse" a la presencia constante de drones sobre sus cabezas, dijo Ling a Forbidden Stories. "En el aire, cuando tienes un avión no tripulado armado volando sobre ti durante una cantidad excesiva de tiempo, eso es terror".

Desde que fueron golpeados, varios periodistas han dicho al consorcio que ahora tienen miedo de usar sus chalecos de prensa. Algunos los mantienen ocultos en sus bolsos, usándolos solo cuando las cámaras están grabando. Y Ghaboun, ahora recuperado, siente que "el chaleco protector en sí mismo se ha convertido en un medio para atacarte, más que en un medio para protegerte".