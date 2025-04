Retrato de un niño palestino que perdió ambos brazos es la Foto del Año de World Press Photo

LA HAYA, Holanda (AP) — Un retrato de un joven palestino que perdió los dos brazos en un ataque israelí en Gaza fue galardonado el jueves con el premio a la Foto del Año de World Press Photo.

La imagen, tomada por la fotógrafa palestina Samar Abu Elouf, radicada en Qatar, para The New York Times, muestra a Mahmoud Ajjour, de nueve años, con ambos brazos amputados justo por debajo de los hombros.

Foto: AP

"Una de las cosas más difíciles que me explicó la madre de Mahmoud fue que, cuando Mahmoud se dio cuenta por primera vez de que le habían amputado los brazos, la primera frase que le dijo fue '¿Cómo voy a poder abrazarte?'", contó Abu Elouf afirmó en un comunicado emitido por la organización World Press Photo.

La imagen ganadora de la 68ª edición del prestigioso concurso de fotoperiodismo fue seleccionada de entre 59.320 candidatas presentadas por 3.778 fotógrafos de 141 países.

"Esta es una foto silenciosa que habla en voz alta. Cuenta la historia de un niño, pero también la de una guerra más amplia que tendrá repercusiones durante generaciones", afirmó Joumana El Zein Khoury, directora ejecutiva de World Press Photo.

En un comunicado, la organización explicó que Ajjour resultó herido mientras huía de un ataque israelí en marzo de 2024.

“Cuando se volvió para animar a su familia a seguir adelante, una explosión le arrancó uno de sus brazos y mutiló el otro”, según el relato de World Press Photo.

“La vida de este joven merece ser comprendida y esta imagen hace lo que el gran fotoperiodismo puede hacer: proporcionar un punto de entrada a una historia compleja y el incentivo para prolongar el encuentro con esa historia”, manifestó Lucy Conticello, presidenta del jurado y directora de fotografía de la revista de fin de semana del periódico francés Le Monde.

La fotógrafa ganadora, Abu Elouf, fue evacuada de Gaza en diciembre de 2023 y ahora vive en el mismo complejo de apartamentos que Ajjour en la capital de Qatar, Doha.

Israel lanzó su devastador ataque sobre la Franja de Gaza después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que miles de insurgentes asaltaron el sur de Israel desde el enclave palestino y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, además de tomar a otras 251 como rehenes.

Según el Ministerio de Salud gazatí, más de 51.000 palestinos han muerto a causa de la ofensiva israelí. Aunque su conteo no distingue entre civiles y combatientes, afirma que más de la mitad de las víctimas eran mujeres y niños, incluyendo al menos 876 bebés de menos de un año. Más de 116.000 personas han resultado heridas, añade.

Israel culpa a Hamás por el alto número de víctimas civiles porque, según afirma, el grupo lleva a cabo ataques y otras actividades insurgentes desde áreas residenciales y edificios civiles.

Los organizadores del concurso seleccionaron a dos finalistas que pusieron de manifiesto el problema de la inmigración y el cambio climático.

Se trata de una foto oscura de John Moore para Getty Images muestra a migrantes chinos calentándose después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, y de una imagen de Musuk Nolte para Panos Pictures, Fundación Bertha, de un joven llevando comida a través de un lecho de río seco en la cuenca del Amazonas en Brasil.

En los resultados regionales anunciados con anterioridad por la Fundación World Press Photo, The Associated Press estuvo entre los ganadores en la región Asia-Pacífico y Oceanía. El fotógrafo Jae C. Hong se impuso en la categoría de Imágenes Individuales con una titulada Fraude de Adopción en Corea, y Noel Celis ganó en la categoría de Historias por imágenes tomadas en Filipinas y tituladas Cuatro Tormentas, 12 Días.