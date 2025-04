Tiroteo en la Universidad Estatal de Florida deja varias personas heridas (Video)

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — Un tiroteo el jueves en el campus de la Universidad Estatal de Florida envió a un número desconocido de personas a un hospital cercano, informó un portavoz del centro médico.

Tallahassee Memorial Healthcare estaba recibiendo y tratando a personas afectadas por el tiroteo, afirmó Sarah Cannon, portavoz del hospital. Añadió que el hospital aún no puede confirmar el número de personas atendidas y que los hechos están en desarrollo.

Ambulancias, camiones de bomberos y vehículos de múltiples agencias de seguridad se dirigieron rápidamente hacia el campus el jueves al mediodía después de que la universidad emitiera una alerta de tirador activo cerca del centro estudiantil.

Active Shooter Reported at Florida State University Student Union; Four Injured, Campus on Lockdown.



TALLAHASSEE, Fla. — Florida State University (FSU) is on lockdown after an active shooter was reported near the Student Union on April 17, 2025. Four individuals are hospitalized… pic.twitter.com/G3dIFmDyt1 — JAS (@JasADRxquisites) April 17, 2025

Cientos de estudiantes se alejaron de la dirección del centro estudiantil. Los estudiantes estaban pegados a sus teléfonos, algunos visiblemente emocionados.

El estudiante de tercer año Joshua Sirmans, de 20 años, estaba en la biblioteca principal de la universidad cuando dijo que comenzaron a sonar las alarmas advirtiendo de un tirador activo. Relató que los guardias de seguridad lo escoltaron a él y a otros estudiantes fuera de la biblioteca con las manos sobre la cabeza.

Funcionarios del FBI están en la escena, dijo un portavoz.

BREAKING??????: Active shooter reported near the Student Union at Florida State University in Tallahassee.



Students report hearing up to 30 gunshots — many are sheltering in place, locked in rooms.



This is America. Again.

And still no action.

Just more fear, chaos, and silence… pic.twitter.com/DEpdOTBzUY — Mario ???????????????? (@PawlowskiMario) April 17, 2025

Se instruyó a los estudiantes y al personal docente a continuar buscando refugio y esperar más instrucciones.

"Cierren y manténganse alejados de todas las puertas y ventanas y estén preparados para tomar medidas de protección adicionales", dice la alerta.