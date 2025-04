EU desclasifica más de 10 mil páginas de los archivos del asesinato de Robert Kennedy

MADRID (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Estados Unidos publicó este viernes más de 10 mil páginas sobre el asesinato en 1968 del exsenador Robert Kennedy, el hermano menor del también asesinado presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, declaradas hasta ahora como clasificadas.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, anunció en su cuenta de la red social X que los archivos se encuentran ya disponibles en la dirección archives.gov/research/rfk con "mínimas redacciones por razones de privacidad, incluyendo recortes de números de la Seguridad Social y números de identificación fiscal.

Nearly 60 years after the tragic assassination of Senator Robert F. Kennedy, the American people will, for the first time, have the opportunity to review the federal government’s investigation thanks to @POTUS leadership and commitment to maximum transparency.… pic.twitter.com/Wvy2fkS9Ai