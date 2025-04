Hermana de Pablo Escobar revela qué decía el testamento que dejó el narcotraficante

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de 30 años de la muerte de Pablo Escobar, su hermana menor, Alba Marina, contó detalles inéditos del líder del Cártel de Medellín y aseguró que conserva un testamento que nunca se cumplió.

En una entrevista con Semana, Marina indicó que fue la confidente de su hermano, quien le entregó un texto con su última voluntad mientras huía de las autoridades.

En repetidas ocasiones, los hijos y la viuda de Pablo mencionaron que no se quedaron con nada de la fortuna del narcotraficante colombiano, sin embargo, Alba afirmó que el dinero de Escobar quedó en manos Victoria Henao, esposa del capo.

"Conservo el testamento de Pablo Escobar. Decía lo que le iba a dejar a Juan Pablo, su hijo, porque Manuela no había nacido. Decía que si tenía una niña las joyas y las obras de arte eran para ella. A los hermanos, a mi mamá y a mi papá nos dejaba la cuarta parte de libre disposición, y lo demás para Victoria", sostuvo en la entrevista.

Relató que, en una conversación con el capo, le dijo: “Pablo, yo no quiero plata de muerto, deme todo lo que me vaya a dar en vida”, mientras él respondió: “Usted sabe que los mafiosos mueren jóvenes”.

Declaró que Escobar le mandó una copia del testamento a sus familiares, pero no se cumplió su voluntad.

Contó que visitó las caletas de su hermano, donde encontró dinamita, armas y dinero, mismo que, según ella, entregó a Victoria:

“Eran 1.500.000 dólares. Se los mandé a Victoria (la Tata), la esposa de él, y después salieron diciendo que yo me había robado una caleta, yo no sé con cuánta plata (...) Pasado el tiempo investigué, llegué al hilo y encontré quién se había robado la caleta (...) Ellos se ensañaron por la envidia y el odio que me tenían, y yo fui el chivo expiatorio”, sostuvo.

Señaló que, a pesar de que Victoria quedó adinerada, asegura estar “aguantando hambre”. “Yo no sabía que el hambre engordaba”, dijo sarcásticamente.

En 2012, Juan Pablo Escobar –hijo del capo- publicó el libro “Pablo Escobar, mi padre”, donde manifestó: “El lector se sorprenderá con el contenido de los primeros capítulos del libro porque revelo por primera vez el profundo conflicto que hemos vivido con mis parientes paternos”.

Marina indicó que debido a los señalamientos que le hicieron en el texto, respecto a robar el dinero de su hermano, no tiene buena relación con Victoria ni con sus hijos, y lamentó que hablen mal de su padre “pese a lo bueno que fue”:

"No los considero mis sobrinos por lo mal que han hablado de Pablo, pese a lo bueno que él fue con ellos. Uno no debe traicionar a las personas que han sido buenas con uno, solamente por escribir un libro y ganarse unos pesos diciendo mentiras (...) No me los quiero encontrar jamás en la vida”.

Finalmente, relató que Escobar le regaló su penthouse de soltero, mismo que le entregó a Victoria:

“No soy ambiciosa, no quiero tener cosas que no son mías. Pablo me lo había regalado, pero ella me lo reclamó y le dije: ‘Tome, téngalo’”.

El personaje de Pablo Escobar

Pablo Emilio Escobar Gaviria es de los personajes colombianos más conocidos en el mundo. En 2023, la abogada y columnista de la revista Cambio, Ana Bejarano, indicó que el capo tiene vigencia no sólo porque sus acciones tienen efecto hasta estos días, sino también por lo que representa.

“Él fue un símbolo de una circunstancia que aqueja al país hasta el día de hoy, que es el tráfico de cocaína. En eso, Escobar se convirtió en una potencia global”.