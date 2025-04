Guerra comercial: China devuelve un avión Boeing a Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- Una unidad se dirigía el viernes a Estados Unidos, según los datos de seguimiento del vuelo. El aparato partió, sin entrega, hacia la isla estadunidense de Guam, donde muchos vuelos transpacíficos hacen escala, lo que sugiere un posible regreso a la fábrica de Seattle.

Regreso al remitente. Un avión de Boeing con destino a China regresó a Estados Unidos el viernes 18 de abril, según los datos de seguimiento del vuelo. La planta de entregas del fabricante aeronáutico estadunidense cerca de Shanghai se encuentra en el centro de una guerra comercial sin precedentes entre las dos mayores economías del mundo.

La decisión de devolver uno de los muchos aviones estacionados en el centro de finalización de Zhoushan, a la espera de las últimas comprobaciones antes de transferirlos a las aerolíneas chinas, se suma a la lista de interrupciones en las entregas desde que el sector perdió su franquicia.

En marzo, pocas semanas antes de que Estados Unidos anunciara aranceles “recíprocos” y China tomara represalias, Boeing envió tres nuevos aviones 737 MAX desde su fábrica de Seattle a su planta de Zhoushan.

Otro avión aterrizó la semana pasada en la planta de Zhoushan, donde Boeing instala los interiores y pinta las libreas antes de entregar los aviones a los clientes, según datos de Flightradar24.

El viernes, uno de los primeros aviones enviados a Zhoushan partió, sin entrega, hacia la isla estadunidense de Guam, donde muchos vuelos transpacíficos hacen escala, lo que sugiere un posible regreso a Seattle. Boeing declinó hacer comentarios.

A principios de esta semana, Bloomberg News informó que el fabricante se enfrentaba a una prohibición china de sus importaciones como parte de la escalada de la guerra aduanera desencadenada por las tarifas del presidente Donald Trump.

Las autoridades chinas no han hecho público ningún comentario oficial, y altas fuentes del sector de la aviación dijeron a Reuters que no tenían conocimiento de ninguna instrucción oficial en relación con los aviones de Boeing.

Una alta fuente de la industria dijo que Boeing y sus proveedores están asumiendo que no entregarán aviones a China por el momento.

Fotos publicadas en febrero en sitios web de "planespotting" mostraban que el avión repatriado llevaba los colores distintivos de Xiamen Airlines, cuya mayoría es propiedad de China Southern.

Una de las fuentes confirmó que el avión debería haber sido entregado a Xiamen, que no respondió a una petición de comentarios.

El medio de comunicación especializado en aviación Air Current, que informó por primera vez de la decisión de repatriar algunos aviones de las instalaciones de Zhoushan, dijo que una compañía aérea china no identificada también había incumplido su compromiso de arrendar un avión Boeing. Las aduanas del país asiático no quisieron hacer declaraciones.

Entregas en suspenso

La guerra arancelaria y la marcha atrás en las entregas se producen cuando Boeing ya está tratando de recuperarse de una congelación de cinco años en las importaciones del 737 MAX.

Boeing abrió en 2018 la planta de terminaciones en Zhoushan, un importante centro de carga donde se encuentra uno de los puertos más activos del mundo. En aquel momento, durante el primer mandato de Donald Trump, las tensiones comerciales ya estaban latentes.

Aunque Boeing no ha seguido la decisión de Airbus de ensamblar aviones completos en China, los analistas han explicado que el objetivo del fabricante aeronáutico estadunidense es crear una ventaja en uno de los mercados aeronáuticos más importantes del mundo.

Bloomberg News también ha informado que Beijing ha pedido a las aerolíneas chinas que suspendan las compras de piezas de aviones fabricadas en Estados Unidos. Todas las aeronaves comerciales modernas dependen en gran medida de estos componentes.

Dos fuentes estadunidenses del sector afirmaron no haber recibido instrucciones claras de no enviar piezas a China. Otra fuente, que dirige un taller de mantenimiento y reparación de aviones en el gigante asiático, dijo que no tenía problemas para importar piezas estadunidenses. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino declinó hacer comentarios.

En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la prohibición, un portavoz declaró: “Los invito a ponerse en contacto con las autoridades competentes”.

La confusión en torno a los derechos de aduana podría dejar en suspenso muchas entregas de aviones, y algunos ejecutivos de aerolíneas afirman que preferirían retrasar las entregas antes que pagar recargos, según los analistas.

En el pasado, Boeing entregaba el 25% de sus aviones al territorio asiático, pero esta cifra se redujo tras las anteriores tensiones comerciales, la crisis del 737 MAX y el impacto de la pandemia Covid-19.

Las cifras de Boeing incluyen 130 pedidos no finalizados para aerolíneas y arrendadores chinos. Fuentes del sector afirmaron que muchos de los 760 pedidos pendientes, para los que Boeing aún no ha nombrado compradores, estaban destinados a China.

Según los analistas, una pausa a corto plazo en estas entregas no tendría un efecto importante en Boeing a corto plazo, dado que el fabricante de aviones puede atender a otras aerolíneas y que Airbus carece de exceso de capacidad.

A largo plazo, sin embargo, Beijing sigue siendo un mercado clave. Boeing afirma que China duplicará con creces su flota de aquí a 2043, mientras que se espera que el país supere a Estados Unidos en términos de tráfico aéreo.