“Cretino destructivo”: Trump dedica este mensaje de Pascua a Joe Biden

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo la Pascua con un recuerdo a los "lunáticos de la izquierda radical" y a los "debiluchos jueces del país" en una felicitación enmarcada en el duro enfrentamiento contra el Tribunal Supremo en torno a su programa de expulsiones en caliente de migrantes irregulares.

El Supremo ordenó el sábado al Gobierno la suspensión de su polémica política de expulsiones amparadas en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros que emplea la Casa Blanca para encarcelar en El Salvador a migrantes irregulares acusados de pertenencia a organización terrorista.

"Felices pascuas a los lunáticos de la izquierda radical que pelean y conspiran para traer de vuelta a nuestro país a asesinos, capos de la droga, presos peligrosos, enfermos mentales, conocidos pandilleros y maltratadores de esposas", manifestó Trump en su mensaje, publicado en su red Truth Social.

El mandatario, a continuación, apuntó a "los jueces y agentes del orden debiluchos e ineficaces que permiten que continúe este siniestro ataque contra nuestra nación, tan violento que nadie lo olvidará jamás".

Happy Easter to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting and scheming so hard to bring Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, the Mentally Insane, and well known MS-13 Gang Members and Wife Beaters, back into our Country. Happy Easter also to the WEAK and…